En medio de preocupaciones sobre su alcance, la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela retoma debate de Ley de Amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el régimen retomó este jueves 19 de febrero el debate de una Ley de Amnistía general con la que cientos de presos políticos podrían recuperar su libertad, aunque existen profundas preocupaciones entre expertos y familiares, quienes aseguran que tendrá un alcance limitado.

La sesión comenzó pasadas las 6:30 p.m. hora local, dos horas y media después de la hora pautada, y al parecer se atrasó por negociaciones sobre el contenido de la ley, que habría llegado a esta etapa de la discusión con dos nuevos artículos.

La Asamblea "tiene la oportunidad de demostrar si existe o no verdadero ánimo de reconciliación nacional desde el respeto a los derechos humanos", escribió en X el abogado Gonzalo Himiob, de Foro Penal.

Precisamente, según el seguimiento de esta organización, desde el 8 de enero de 2026 han sido excarcelados en Venezuela 448 presos políticos, mientras que más de 600 personas aún esperan salir de las prisiones.

El debate de la Ley de Amnistía también se da con decenas de familiares de prisioneros políticos acampando frente a las prisiones desde el primer anuncio de excarcelaciones, con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.

Un grupo de 10 mujeres inició el 14 de febrero una huelga de hambre a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7. Una de ellas persistía este jueves en la noche en exigencia de la liberación de sus familiares.

Igualmente, continúa la presión de Estados Unidos para que el proceso de excarcelaciones avance. Este jueves, la Casa Blanca respondió a NTN24 que “como ha declarado el presidente, Venezuela ha liberado a presos políticos a un ritmo acelerado, tal y como le pedimos”, y agregó que “el presidente Trump espera que esto continúe”.

También se suma la corta visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan. El oficial se reunió con Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.

Por ahora, la discusión avanza. El debate del jueves pasado se trancó en el artículo 7, que indica que la amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo.