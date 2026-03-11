José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile marcando el fin del gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric

José Antonio Kast asumió este miércoles como presidente de Chile en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso, marcando el fin de cuatro años de gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric.

El líder conservador, quien venció en segunda vuelta a la candidata oficialista Jeannette Jara en las elecciones de diciembre, llegó al poder con un discurso contundente sobre seguridad y orden público.

De hecho, los minutos previos a la ceremonia estuvieron marcados por un nuevo episodio de violencia en Chile: el ataque a balazos contra un carabinero en el sur del país.

Ante este hecho, Kast fue enfático: "Cuando atacan a un carabinero, nos atacan a todos nosotros. El que ataca a un carabinero, ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros. Y esto va a cambiar. Porque los vamos a perseguir, los vamos a juzgar, y les vamos a obligar todo el peso de la ley".

Entre los asistentes al acto de posesión destacó la presencia de María Corina Machado, quien realizó su primera visita a un país latinoamericano tras tres meses de haber salido de Venezuela.

La líder opositora venezolana fue recibida por la diáspora en el aeropuerto de Santiago y tiene previsto participar en homenajes al fallecido presidente Sebastián Piñera, quien fue un aliado de la democracia venezolana.

La ceremonia también contó con la asistencia de varios mandatarios internacionales, entre ellos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, Luis Abinader de República Dominicana y Yamandú Orsi de Uruguay.

También asistió el rey Felipe VI de España y Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, enviado por la administración de Donald Trump.

Entre las ausencias notorias se registraron las del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del mandatario colombiano, Gustavo Petro. La primera ministra italiana Georgia Meloni y el presidente salvadoreño Nayib Bukele tampoco pudieron asistir por razones de fuerza mayor.

Kast, considerado uno de los líderes más conservadores de América Latina, defiende políticas de orden público, control migratorio y reducción del Estado. Católico conservador, opositor al aborto y defensor de valores familiares tradicionales, mantiene una postura dura frente al crimen, el narcotráfico y la inmigración irregular.

El nuevo mandatario chileno ha sido uno de los críticos más férreos del régimen venezolano. "Tenemos clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable", declaró, añadiendo que cualquier gestión para que Nicolás Maduro deje el cargo "va a contar con nuestro apoyo".

Kast promueve alianzas entre gobiernos de derecha o centroderecha para enfrentar regímenes autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y busca una relación estratégica estrecha con Estados Unidos.