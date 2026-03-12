UEFA abrió investigación contra el futbolista del Chelsea por haber empujado a un recogepelotas en la Champions League

El futbolista portugués, uno de los referentes del Chelsea, se encuentra en el centro de la polémica tras ser el objeto de investigación por parte de la UEFA luego de la reciente jornada de la Champions League.

El ente rector del fútbol en Europa informó que abrió una investigación contra el artillero por haber empujado a un recogepelotas en el partido de ida que enfrentó el Chelsea contra el PSG en los octavos de final del torneo.

Según anunció la confederación europea por medio un comunicado los órganos disciplinarios de la UEFA "se pronunciarán sobre este asunto a su debido tiempo".

El incidente del que se le acusa al jugador portugués se dio cuando el PSG iba arriba en el marcador 4-2 y ahí Neto le arrebató el balón de las manos a un recogepelotas para realizar el saque de banda.

Sin embargo, en ese momento tras quitarle el balón, lo hizo caer y provocó un pequeño altercado entre los futbolistas de ambos equipos antes de que el portugués se disculpara con el recogepelotas.

Tras una interrupción, el juego se reanudó sin que Pedro Neto fuera sancionado por el árbitro, Alejandro Hernández.

Luego del pitazo final, Neto habló sobre el tema y puntualizó que: "Quiero pedir disculpas al recogepelotas. Estábamos perdiendo y, en la emoción del encuentro, quise recuperar el balón rápidamente y le di un pequeño empujón".

El futbolista sentenció: "no suelo comportarme así. Actué llevado por la emoción y quiero disculparme".