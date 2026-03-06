Ejército de Israel difunde impresionante video a color del bombardeo que derribó el edificio entero de un cuartel vinculado a Hezbolá

El Ejército de Defensa de Israel compartió este viernes en su cuenta oficial de X un video a color que registró el momento exacto en el que el edificio de un cuartel general de la Guardia Revolucionaria en el Líbano, utilizado por la organización terrorista Hezbolá, fue derribado tras un bombardeo de las fuerzas militares israelíes.

"Más de 500 objetivos han sido atacados en el Líbano desde el inicio de la Operación Rugido del León. Un cuartel general de la Guardia Revolucionaria utilizado por la organización terrorista Hezbolá en el Líbano fue atacado", escribió el Ejército israelí en su publicación.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron hoy temprano y completaron otra ola de ataques en el barrio de Hadahiya de Beirut contra varios cuarteles terroristas", agregaron.

Las imágenes a color, tomadas desde la parte alta del edificio, muestran el momento del impacto de lo que parecen ser explosivos contra la edificación, que se pierde en medio de una ola de humo generada por el bombardeo.

En el clip, sin embargo, se aprecian tres ataques más —estos a blanco y negro— contra edificaciones vinculadas a la organización terrorista Hezbolá, según informó el Ejército de Israel.

Entre las sedes atacadas, de acuerdo con el reporte de las fuerzas militares israelíes, estuvieron un cuartel general utilizado por la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, otro cuartel general utilizado por la unidad naval de la organización terrorista Hezbolá, la sede utilizada por el Consejo Ejecutivo de la Hezbolá y la sede utilizada por la unidad financiera de ese mismo grupo.

"Las sedes atacadas fueron utilizadas por la organización terrorista Hezbolá para promover y dirigir complots terroristas contra el Estado de Israel", aseguró el Ejército en el mismo post.

Asimismo, la institución estatal de Israel advirtió que seguirá actuando "con fuerza" contra la organización terrorista Hezbolá, la cual, según Israel, "ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní".

Las Fuerzas de Defensa de Israel "no permitirán que se produzcan daños a los ciudadanos del Estado de Israel", agregaron.

El video se conoce cuando está cerca de completarse una semana desde los ataques iniciados el sábado por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en la Operación Furia Épica en la que resultó abatido el tirano Alí Hoseiní Jameneí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán trabajando para eliminar cualquier amenaza a los ciudadanos del Estado de Israel", adelantó el Ejército de Israel el mismo viernes.

"Antes de los ataques, se tomaron medidas para reducir la probabilidad de daños a los civiles, incluidas advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observaciones aéreas", aclararon.