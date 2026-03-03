NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Futbolista colombiano nuevo refuerzo de Fluminense - Foto referencia: Canva
Fútbol brasileño

Un nuevo colombiano se suma a las filas del Fluminense de Brasil

marzo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
Millán vivirá su segunda experiencia a nivel internacional como futbolista profesional.

El defensor colombiano Julián Millán, exjugador de Santa Fe, ya arribó a territorio brasileño para presentar los respectivos exámenes médicos y, de no presentar ninguna novedad, firmar contrato con su nuevo equipo, Fluminense, donde compite su compatriota el extremo Kevin Serna.

Tras tener una destacada actuación en el fútbol de Uruguay, con el Club Nacional, escuadra con la que alcanzó el Campeonato Uruguayo de 2025, y con la cual logró sobresalir en cada una de las competencias que disputó el club, con el que mantuvo un rendimiento de 7.0 puntos. Ahora se prepara para vivir su segunda experiencia en el fútbol internacional con el “Flu”.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Cesar Augusto Londoño, el conjunto brasileño adquirirá el 90% de los derechos deportivos del futbolista vallecaucano, por un valor cercano a los 5 millones de dólares.

“El defensa central Julián Millán (27) jugará para Fluminense procedente de Nacional de Uruguay por 4 millones de dólares, más 1 de variantes y 1 de variables, por el 90 % de sus derechos”, expresó Londoño por medio de su cuenta de X.

En ese sentido, el fichaje de Millán al equipo “Tricolor” avanza de manera positiva; el colombiano ya está en Brasil para presentar los exámenes médicos y, de no presentar ninguna novedad, se sumará a las filas del conjunto dirigido por Luis Zubeldía.

Tras llegar a suelo brasileño, el zaguero de Independiente Santa Fe dejó ver la emoción que le hace asumir este nuevo reto en su carrera deportiva.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es un sueño unirme a un equipo tan grande como Fluminense. La afición puede esperar un gran compromiso de Julián Millán”, expresó el defensor en su llegada, de acuerdo con las declaraciones compartidas por el medio Globo Esporte.

En su paso por el Club Nacional de Uruguay, disputó un total de 49 partidos, en los cuales anotó en cinco oportunidades e hizo dos asistencias, entre las competencias del fútbol uruguayo y la Copa Libertadores 2025.

Durante sus cerca de 10 años de carrera como futbolista profesional, Millán vivirá su sexta experiencia deportiva, la segunda a nivel internacional. Tiempo durante el cual ha representado equipos como: Cortuluá, Llaneros, Patriotas, Santa Fe y Nacional de Uruguay.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

