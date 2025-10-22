NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El secretario de Guerra de Estados Unidos informó que esta nueva operación dejó dos terroristas abatidos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que este martes fue destruida una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó en su cuenta de X.

De acuerdo con Hegseth, la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta utilizada por las organizaciones criminales.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, agregó.

o

Esta nueva operación deja dos terroristas abatidos y se conoció que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, puntualizó.

El domingo 19 de octubre Pete Hegseth había informado que una de las narcolanchas que el Ejército estadounidense ha atacado en el Caribe era de la guerrilla colombiana del ELN.

El funcionario norteamericano señaló que bajó la dirección de Donald Trump, el Departamento de Guerra atacó el 17 de octubre una narcolancha que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Una Organización Terrorista Designada, que operaba en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM”, afirmó Hegseth.

El secretario de Guerra dijo que la inteligencia estadounidense tenía conocimiento de que “el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

Además, señaló que en el barco se encontraban “tres narcoterroristas masculinos” que murieron en el operativo y confirmó que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

