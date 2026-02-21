NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Artemis

¿Artemis II se retrasa? Jefe de la NASA descarta misión a la Luna en marzo debido a problemas técnicos

febrero 21, 2026
Por: Miguel Pedreros
El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis II de la NASA y la nave espacial Orión-FOTO: AFP
Los ingenieros detectaron una falla en el cohete que prendió las alarmas en la NASA.

Un nuevo revés sufrió la histórica misión Artemis II de la NASA, luego que el director de esta agencia espacial, Jared Isaacman, anunciara que el esperado lanzamiento no se llevará a cabo en el mes de marzo debido a fallas técnicas con el cohete, el cual tiene como objetivo rodear la luna con astronautas a bordo, por primera vez en más de 50 años.

Sin embargo, los reportes oficiales indican que el retraso no será prolongado, pues se espera que el lanzamiento pueda realizarse el primero de abril.

Cabe recordar que la NASA ya había fijado fecha de lanzamiento: 6 de marzo, luego de un exitoso ensayo general que había generado una alta expectativa.

Sin embargo, en este proceso, ingenieros de la NASA identificaron un fallo en el flujo de helio en el cohete, que obliga al equipo a devolver el artefacto lunar al edificio de ensamblaje, lo que "descarta la ventana de lanzamiento" prevista para marzo.

“Anoche, el equipo no logró que el helio fluyera a través del vehículo. Esto ocurrió durante una operación de rutina para despresurizar el sistema”, mencionó Isaacman en X.

Isaacman admitió que entiende que la “decepción de la gente” por lo importante de esta gran hazaña, pero recordó que en misiones lunares en décadas pasadas también hubo contratiempos que obligó a realizar pausas.

“Un ejemplo histórico es que Neil Armstrong pasó menos de 11 horas en el espacio a bordo de la sonda Gemini 8 antes de que su misión finalizara prematuramente debido a un problema técnico. Poco más de tres años después, se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna”, comentó en su comunicado.

Asimismo, el experto comentó que existen muchas diferencias entre la década de los 60, que es recordada por la competencia por Rusia para llegar a la Luna, pero enfatizó que la administración Trump “creó Artemis como un programa que superaría con creces lo que Estados Unidos logró durante el programa Apolo”.

Esta misión se considera histórica porque será el primer vuelo lunar en el que participarán una mujer, un hombre afrodescendiente y un ciudadano canadiense.

Temas relacionados:

Artemis

Nasa

Luna

Viaje al espacio

Cohetes

