"Lo que necesitan los venezolanos no es cambiar de dictador": Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, se pronunció en La Tarde de NTN24 sobre los hallazgos de un reciente informe de la organización sobre Venezuela.

“El aparato represivo en Venezuela sigue en pie. Venezuela sigue gobernada por una dictadura. Nosotros lo que vemos que hace falta es una hoja de ruta clara hacia una transición hacia la democracia”, afirmó.

Expresó que lamentablemente el presidente Trump está demasiado enfocado en el petróleo venezolano y “es probable que el gobierno de Delcy Rodríguez esté intentando hacer concesiones rápidas en lo económico, pero concesiones lo más lento posible en lo político”.

“Aplaudimos que haya liberaciones de presos políticos, pero es importante que haya tribunales independientes”, consideró.

En este sentido mencionó que “Estados Unidos corre el riesgo de ayudar a consolidar un gobierno represivo en Venezuela solo para que este favorezca sus intereses comerciales”.

“Sería un error mayúsculo y una tragedia para los derechos humanos de los venezolanos (…). Lo que necesitan los venezolanos no es cambiar de dictador sino cambiar de régimen hacia un régimen democrático”, estimó.