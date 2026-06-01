Nathaniel Morris es nominado a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Este lunes, por medio de su portal web, la Casa Blanca dio a conocer el listado completo enviado al Senado de las nominaciones y retiros para diferentes cargos, dentro de los cuales destacan los nombres de candidatos a las embajadas y cargos de los Estados Unidos en otras naciones.

Dentro de la lista resalta el nombre de Nathaniel 'Nate' Morris, quien ha sido postulado por la administración del presidente Donald Trump para el cargo de embajador en Colombia.

“Nathaniel Morris, de Kentucky, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Colombia”, dice el anuncio publicado en el portal web oficial de la Casa Blanca.

Esta noticia se produce tan solo un mes después de que el mismo Morris retirara su candidatura a la próxima contienda por el Senado de Kentucky, debido a que se uniría a la administración de Trump en otras funciones.

Ahora la nominación de Nathaniel Morris para la embajada de los Estados Unidos en Colombia, al igual que la de los demás candidatos a otros cargos diplomáticos en el exterior, será evaluada por parte del Senado.

Cabe destacar que Colombia no cuenta con un embajador en propiedad desde Philip S. Goldberg, esto a mediados de 2022.

Desde aquel momento, la nación norteamericana tuvo en funciones de encargados a Francisco Palmieri, Brendan O'Brien y John McNamara, quien fue reemplazado de manera interina por Jarahn Hillsman.

¿Quién es Nathaniel Morris, postulado al cargo de embajador en Colombia?

Morris, de 45 años, nacido en Lexington, Kentucky, Estados Unidos, es un empresario reconocido del sector tecnológico; en el año 2008, con Rubicon, una empresa dedicada a la gestión de residuos y soluciones tecnológicas ambientales.

Adicionalmente, se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo de Morris Industries, y en el 2019 ingresó al Salón de la Fama de los Emprendedores.

Aunque no cuenta con trayectoria política, 'Nate', como también se le conoce, es un republicano reconocido por recaudar fondos políticos, actividades que ha liderado de la mano de varios republicanos de su natal Kentucky.

El senador Moreno, de ascendencia colombiana, fue uno de los primeros en destacar la nominación de Nathaniel al cargo de embajador en la nación sudamericana.

Por medio de su cuenta de X, el legislador republicano manifestó: ¡Felicitaciones a mi buen amigo, Nate Morris, por ser nominado para servir como embajador en Colombia!”.

Asimismo, resalto que el papel del empresario será fundamental para “¡La relación entre Estados Unidos y Colombia parece dirigirse en una dirección histórica!”.