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Lunes, 01 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Jason Marczak, director del América Atlantic Council, habló en NTN24 sobre el pronunciamiento de Petro sobre las elecciones presidenciales.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro cuestionó los resultados de la primera vuelta de los comicios presidenciales, que dieron como vencedor al candidato Abelardo de la Espriella.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debían estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios”, dijo Petro por medio de su cuenta de X.

Frente a este tema, Jason Marczak, director del Atlantic Council, habló en NTN24 y consideró esto como “una tragedia”, teniendo en cuenta que las garantías están dadas.

Marczak lamentó la respuesta que tuvo en la noche de ayer el presidente Gustavo Petro, “porque hay misiones electorales, no solo de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo, las cuales están allí en Colombia monitoreando la elección”.

El director de America Atlantic Council enfatizó la actitud del mandatario colombiano, señalando que “no ayuda con la confianza de los votantes cuando personas en poder están cuestionando los resultados”.

“En cualquier país, cuando no hay algún tipo de investigación previa, después, sobre irregularidades en el proceso, es muy complicado cuestionarlos”, agregó.

Entretanto, destacó que Iván Cepeda, candidato del actual gobierno, haya reflexionado sobre sus declaraciones en la noche de ayer y que el día de hoy haya aceptado los resultados emitidos desde la Registraduría.

“Por lo menos hoy día el candidato Cepeda, aunque ayer estaba también con cuestiones sobre los resultados, por lo menos hoy dijo que está bien con los resultados y decidió cambiar su posición frente al preconteo, pero es muy importante que haya la confianza de los votantes”, señaló.

Jason Marczak, resaltó respecto al sistema de elecciones en Colombia que “hay que saber que es un proceso justo y libre. Que Colombia lo hace muy bien y tiene un sistema muy transparente para este conteo de voto”

Por último, enfatizó que de cara a la segunda vuelta electoral: “lo más importante es que los candidatos reconocen los resultados (…) Es importante que haya un acuerdo entre ambos, no importa quién gane el 21 de junio”.

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