Abren investigación en sedes del Mundial y piden a la FIFA información sobre la venta de las entradas

Este miércoles se dio a conocer que las fiscalías generales de Nueva York y de Nueva Jersey anunciaron la apertura de una investigación "sobre las prácticas de venta de entradas de FIFA para el Mundial" de fútbol de 2026.

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Las fiscales generales Letitia James y Jennifer Davenport señalaron que a algunos aficionados se les asignaron localidades de una categoría inferior a la que habían elegido inicialmente y que, por lo tanto, están situados en el estadio en peores condiciones de lo esperado.

Mediante un comunicado conjunto, James y Davenport precisaron: "Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban".

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Afirmaron también "que las declaraciones públicas de la FIFA, así como la puesta a la venta de las entradas, podrían haber contribuido al aumento desmesurado de los precios".

Los precios exorbitantes de los ingresos han sido un motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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La justicia de ambos estados reclama a la FIFA información sobre la venta de entradas, en particular para los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, incluida la final del 19 de julio.

A mediados de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, ya había pedido aclaraciones a la FIFA sobre "posibles prácticas comerciales engañosas", basándose en una investigación del medio The Athletic.

En esa línea, Bonta exigió explicaciones al departamento comercial del máximo ente regulador del balompié internacional.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La unión americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.