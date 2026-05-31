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Domingo, 31 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

mayo 31, 2026
Por: Nucho Martínez
El candidato de Defensores de la Patria y el candidato del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Este domingo 31 de mayo se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia 2026, donde el abogado de derecha Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta y se enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, quien durante toda su campaña aseguró que "ganaría" la Presidencia "en primera vuelta".

Sin embargo, este domingo De la Espriella ocupó el primer lugar en el conteo alcanzando más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,7% de la votación.

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Por su parte, Iván Cepeda logró más de 9,6 millones de votos, que equivalen al 40,9% de los votos depositados este domingo.

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente en la primera vuelta se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ende, el aspirante por el movimiento político Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Por su parte, Paloma Valencia, quien logró el tercer lugar con 1,6 millones de votos, reconoció los resultados y anunció su apoyo personal al candidato Abelardo de la Espriella.

“De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe”, aseveró la candidata del Centro Democrático.

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Desde que empezamos esta campaña teníamos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución y por Colombia y por eso quiero decirlo claro que le vamos a servir a Colombia, trabajaremos por ella y no desfalleceremos, por eso quiero felicitar a Abelardo de la Espriella y no caerá el país en la izquierda”, añadió la candidata.

En el mismo sentido se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, quien reconoció la derrota y pidió a los colombianos votar por Abelardo de la Espriella.

"Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", afirmó.

Sin embargo, en medio de distintos pronunciamientos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió con un pronunciamiento en sus redes sociales sobre los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo en el país en el que no reconoció lo ocurrido.

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El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió en su cuenta de X.

En sentido similar se pronunció Iván Cepeda, quien quedó segundo en el preconteo de las elecciones presidenciales e irá a disputar la Presidencia de Colombia con Abelardo de la Espriella.

“Antes de entrar en otros temas dejemos claro que hay dos situaciones bastante confusas, el presidente se acaba de pronunciar sobre una de ellas, hay un desfase que queremos verificar sobre el censo electoral, queremos que se aclare, y segundo, existe información de un número indeterminado de mesas que estamos verificando en la cual se han presentado votaciones atípicas”, aseguró.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 a. m. y culminó a las 4:00 p.m. (hora Colombia), y transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 23,9 millones de colombianos votaron este domingo en lo más 13 mil puestos de votación.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).

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