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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Futbolistas de la Selección de Argentina - Foto: AFP
Barcelona

Barcelona va con toda por uno de los delanteros que fue campeón del mundo con Argentina

mayo 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
El joven delantero podría sumar su cuarto equipo en su carrera deportiva, desde su debut como futbolista profesional en 2018.

Se acerca el mercado de fichajes de verano de Europa y los equipos comienzan a analizar quiénes serán las mejores alternativas para reforzar sus nóminas, pensando en los retos de la próxima temporada.

En ese sentido, uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza es el del futbolista campeón del mundo con Argentina, Julián Álvarez, quien dejaría las filas del Atlético de Madrid para sumar a otro grande del fútbol español, el Barcelona.

Todo parece indicar que el conjunto azulgrana y el atacante argentino ya habrían tenido un acercamiento, esto según la información compartida por el periodista César Luis Merlo, experto en el mercado de pases.

“Julián Álvarez al Barcelona, ​​el delantero de la selección argentina ya arreglo los términos personales de su contrato con el Barça”, indicó Merlo por medio de un vídeo en su cuenta de X.

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Según el periodista, el siguiente paso sería que el conjunto catalán “envíe una propuesta formal al Atlético de Madrid en la que no se incluirán jugadores de por medio”.

Entre tanto, la oferta que ponga sobre la mesa el Barcelona a los 'Colchoneros' debe oscilar cerca de los “150 millones de euros”, siendo este el valor por el cual el “Atleti” dejaría ir al jugador.

De acuerdo con la información compartida por Ceaar Luis Merlo, el conjunto 'azulgrana' no sería el único interesado en los servicios del delantero, pues equipos como el PSG y el Arsenal, actuales finalistas de la Champions League, también lo tendrían en carpeta. Pese a eso dejo ver que el deseo de Álvarez seria vestir la indumentaria del conjunto 'Culé'.

Por ahora se espera que en los próximos días se comiencen las negociaciones formales entre ambos clubes y se defina el futuro del joven delantero Julián Álvarez, quien participará en su segundo Mundial, con la selección de Argentina, que en Canadá, México y Estados Unidos 2026, buscará, el bicampeonato.

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De llegarse a confirmar el fichaje de Álvarez al Barça, se convertiría en el cuarto club del atacante, quien ha representado a escuadras como River Plate (Argentina), Manchester City (Inglaterra) y el Atlético de Madrid (España).

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