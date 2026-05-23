Régimen de Irán acusa a Estados Unidos de sabotear con “exigencias excesivas” las negociaciones para el fin del conflicto

El régimen de Irán acusó este sábado a Estados Unidos de sabotear con "exigencias excesivas" las negociaciones para poner fin a la guerra en medio de especulaciones sobre una reanudación de las hostilidades.

Un cambio en la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que no asistirá a la boda de su hijo por "asuntos de Estado", alimentó más estos temores.

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En Teherán, el negociador del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió de una respuesta "aplastante" si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "comete otro acto de locura y reinicia la guerra".

Si vuelven a atacar a Irán "[el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra", publicó en redes sociales Qalibaf, que también preside el Parlamento iraní.

Qalibaf divulgó estas declaraciones luego de reunirse con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, figura clave en los esfuerzos internacionales por lograr una salida negociada al conflicto, que llegó el viernes en la noche a la capital iraní.

En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington, según recogen las agencias Tasnim y Fars.

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Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán", estimó el ministro iraní.

"A pesar de su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo", añadió.

Según la agencia iraní Irna, el jefe del ejército pakistaní, quien ha tenido un rol destacado en los acercamientos, conversó hasta las primeras horas del sábado con Araqchi sobre los "últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas destinadas a impedir una nueva escalada".

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había advertido previamente que los desacuerdos con Washington continúan siendo "profundos".

Según dijo, siguen "en suspenso" los asuntos relativos al fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la situación en el estrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y el tema nuclear.

Catar, que se ha visto muy afectado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y otros países de la región también ha intensificado los esfuerzos de mediación alternativos. Teherán confirmó la visita el viernes de una delegación de esa monarquía.

En contraste, sin embargo, medios estadounidenses han informado que Washington está considerando nuevos ataques contra Teherán.