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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, confirmó el programa La Noche de NTN24 que la organización electoral está lista pese a los desafíos geográficos y de seguridad que enfrenta el país.

Colombia se prepara para una jornada electoral crucial este domingo 31 de mayo, con un censo de 41.421.973 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto, lo que representa un crecimiento cercano a un millón y medio de personas respecto a los comicios anteriores.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, confirmó el programa La Noche de NTN24 que la organización electoral está lista pese a los desafíos geográficos y de seguridad que enfrenta el país.

"Todo está dispuesto para las elecciones del próximo 31 de mayo", aseguró el funcionario, quien indicó que el material electoral ya se encuentra en proceso de distribución hacia los 13.742 puestos de votación que operarán con 122.016 mesas en todo el territorio nacional.

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Para garantizar el proceso, se han capacitado 860 mil jurados de votación y se han acreditado cerca de 500 mil testigos electorales designados por las organizaciones políticas y campañas.

Uno de los aspectos más destacados es la presencia de 1.400 observadores internacionales, cifra significativamente superior a los 300 que participaron en las elecciones de hace cuatro años, en 2022. "Hemos estado muy abiertos a toda la información. Es primera vez en la historia de Colombia que tenemos un plan general de auditoría tan robusto", explicó Penagos Giraldo.

El registrador abordó las complejidades de seguridad y reconoció que de los más de 900 municipios con mesas electorales, cerca de 500 tienen presencia de al menos una organización criminal. Sin embargo, aseguró que "no tenemos incidencias de amenazas o alteraciones o maltratos frente a funcionarios y funcionarias de la registraduría".

Respecto a la divulgación de resultados, Penagos estimó que "pasadas cerca de dos horas y media ya tendremos datos muy concluyentes de cómo votaron los colombianos". El proceso también contará con el apoyo de 36.980 dispositivos biométricos para garantizar la identificación de los votantes.

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El funcionario enfatizó la naturaleza manual del sistema electoral colombiano: "Los votos, los tarjetones son manuales, en hojas, y las actas electorales las diligencian los jurados de votación". Agregó que se publicarán las 360 mil actas electorales desde el mismo día de las elecciones, permitiendo la verificación ciudadana de los resultados.

Entre las organizaciones internacionales que participarán en la observación electoral se encuentran la Unión Europea, la OEA, el Instituto Carter y Transparencia Electoral, entre otras. "Todo lo que permita dar tranquilidad a la ciudadanía y despejar cualquier duda, bienvenido", afirmó el registrador.

El material electoral se encuentra bajo custodia de la fuerza pública durante su traslado a capitales, municipios, veredas y centros poblados, en un despliegue logístico que considera la compleja geografía andina del país.

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