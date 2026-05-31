"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que su país está preparado para reanudar operaciones militares si Teherán no accede a desmantelar sus ambiciones nucleares, aunque reconoció avances en las negociaciones.

"Cualquier acuerdo que el presidente esté dispuesto a cerrar, solo lo hará si cree que es un gran acuerdo para nuestro país y la seguridad del mundo", declaró.

El funcionario subrayó que el desarrollo del programa nuclear iraní sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión en las conversaciones, que debían concluir la semana pasada, pero fueron extendidas sin fecha definida.

Desde la administración Trump se proyecta confianza en el proceso negociador. "Se trata de una negociación de alto riesgo, con el mejor negociador del mundo al frente. Irán quizás no quiera renunciar a sus ambiciones nucleares, pero creemos que con el tiempo podrán hacerlo si se les ofrecen los incentivos adecuados", agregó el secretario de Guerra.

Al respecto, Bryan Acuña, analista experto en temas internacionales, indicó que, “esta es una tregua demasiado frágil", señalando que la situación ha pendido de un hilo desde el comienzo del proceso de negociación.

Las conversaciones, que debían alcanzar un acuerdo concreto la semana pasada, han sido extendidas sin resultados definitivos. Según el analista, "más que firmar una paz, lo que se está buscando es mantener esta línea de no agresión entre ambos actores por el desgaste" acumulado durante las semanas de conflicto abierto.

Los principales obstáculos para llegar a un acuerdo incluyen el programa nucleae iraní y la presencia de grupos afines a Teherán en la región. "Se sigue hablando de hasta qué punto puede seguir Irán produciendo energía nuclear, hasta qué momento tendría que desmantelar su programa, algo que evidentemente por una política de Estado ellos no están dispuestos a negociar", explicó Acuña.