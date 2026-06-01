"Fue un proceso bien elaborado y transparente": exregistrador de Colombia sobre cuestionamiento de Petro a los resultados de las elecciones presidenciales

Alfonso Portela, exregistrador delegado del Sistema Electoral de Colombia, aseguró que no tiene memoria de una situación similar en la que el mandatario de un país cuestionara los resultados electorales sin argumentos, especialmente en un contexto democrático consolidado como el colombiano.

En declaraciones a NTN24, Portela afirmó que históricamente, inclusive en los tiempos que actuó como registrador delegado, “en la memoria no tengo una circunstancia parecida".

El experto electoral se refirió específicamente al cuestionamiento realizado por el presidente Gustavo Petro sobre los resultados electorales de la reciente votación.

"En el mes de marzo ocurrió lo mismo y los resultados fueron transparentes y se eligieron los congresistas de nuestro país", afirmó.

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Añadió que el proceso electoral del domingo pasado "fue un proceso totalmente bien elaborado y transparente" y que los resultados fueron "muy rápidos", confirmados por la página oficial de la Registraduría.

Portela señaló que los escrutinios ya están terminando la fase de jueces y notarios, lo que confirma que "el proceso se llevó de manera adecuada y conforme a la ley".

Sin embargo, advirtió que esta situación "le viene muy mal a la democracia porque en un país con una polarización como la que tenemos, los mensajes tanto del gobierno como de los candidatos deben ser de diálogo, de cordialidad".