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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Donald Trump

"Si Irán se rinde, admite que su Armada ha desaparecido y yace en el fondo del mar": Trump envía mensaje al régimen y arremete contra los medios

mayo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Esta no es la primera vez que Trump apunta contra los medios de comunicación, a los que acusa de emitir "noticias falsas".

Este lunes, en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los principales medios de su país por la guerra en Irán, acusándolos de publicar en contra de su gobierno.

Según Trump, dichos medios publicarían una "victoria" de Irán aunque el régimen admitiera su rendición. Esta no es la primera vez que Trump apunta contra los medios a los que acusa de emitir "noticias falsas".

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"Si Irán se rinde, admite que su Armada ha desaparecido y yace en el fondo del mar, y que su Fuerza Aérea ya no existe, y si todo su ejército abandona Teherán, con las armas tiradas y las manos en alto, gritando cada uno «Me rindo, me rindo» mientras agita frenéticamente la emblemática bandera blanca, y si todos los líderes que quedan firman todos los «documentos de rendición» necesarios, y admite su derrota ante el gran poder y la fuerza de los magníficos EE. UU., el decadente New York Times, el China Street Journal (¡WSJ!), la corrupta y ahora irrelevante CNN, y todos los demás miembros de los medios de noticias falsas, titularán que Irán obtuvo una victoria magistral y brillante sobre los Estados Unidos de América, ni siquiera estuvo reñido", aseguró el presidente".

"Los «dumacrats» y los medios de comunicación han perdido totalmente el norte. ¡Se han vuelto completamente LOCOS!", añadió.

Horas antes, el presidente Trump aseguró que "para Irán el tiempo se acaba" y advirtió que, si el régimen de los ayatolás no actúa "con rapidez", "no quedará nada de ellos".

El pronunciamiento fue realizado también en su plataforma Truth Social en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní.

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"Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos", escribió el mandatario de 79 años.

La nueva postura del presidente republicano se conoce un día después de que asegurara que su homólogo de China, Xi Jinping, estaba de acuerdo en que el régimen de Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz, aunque hasta el momento no hay algún pronunciamiento oficial de las autoridades chinas.

Tras regresar de Pekín el viernes después de dos días de conversaciones con Xi, Trump declaró a los periodistas que estaba considerando la posibilidad de levantar las sanciones de Estados Unidos contra las compañías petroleras chinas que compran petróleo iraní.

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