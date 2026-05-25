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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

El senador Juan Fernando Espinal dice que "se presume que hay un pacto del fusil para beneficiar a Cepeda" en las elecciones presidenciales de Colombia

mayo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El senador del Centro Democrático aseguró también en NTN24 que "el gobierno nacional no le otorga garantías" a la oposición.

El senador electo por el partido Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, aseguró en El Informativo de NTN24 que se presume que "hay un pacto del fusil para beneficiar a (Iván) Cepeda" de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

"En Colombia está ocurriendo algo muy grave. El gobierno nacional no le otorga garantías a nuestro partido Centro Democrático como oposición. Hay que recordar que nos asesinaron al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe. Hace unos días asesinaron a la presidente de un municipio del Valle del Cauca, y (hace) unos meses asesinaron a un líder juvenil en el Urabá antioqueño", dijo Espinal.

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El presidente Gustavo Petro, según Espinal, "cada que tiene oportunidad se sube a una tarima con su bandera de guerra a muerte a amenazar a nuestro partido Centro Democrático".

Asimismo, Espinal denunció que Cepeda "prácticamente nos amenazó (al Centro Democrático) de manera directa" en su cierre de campaña el pasado fin de semana.

Recordó también el momento en el que un representante electo llegó a las afueras de la casa del expresidente Álvaro Uribe "a pintar un mural y a hostigar". "Uno de los acompañantes tenía un puñal", puntualizó.

Para el senador, bajo el modelo de 'Paz Total' del Gobierno Petro, "lo único que (se) ha hecho es fortalecer al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y al ELN, que hoy tienen sometidos 810 municipios intimidando a la ciudadanía".

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