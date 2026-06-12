FIFA confirma que mediocampista de selección que debuta este miércoles en el Mundial "no podrá viajar" porque se le negó la visa

La FIFA confirmó este viernes que el mediocampista de una selección que debutará este miércoles en la Copa Mundial de 2026 "no podrá viajar" para incorporarse al equipo debido a que se le negó su visa para ingresar al país.

Y es que, a lo largo del torneo, algunos jugadores, así como ciertos integrantes de los cuerpos técnicos —y hasta un árbitro— han tenido inconvenientes para viajar al torneo que este año se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

VEA TAMBIÉN Selección mundialista cuyos uniformes fueron realizados por empresa colombiana cambió sus diseños tras preocupaciones de la FIFA sobre presunto mensaje político o

Las autoridades han llevado a cabo un fuerte control migratorio para el primer Mundial en el que participan 48 selecciones que disputan, desde el jueves y hasta el 19 de julio, un total de 104 partidos en los tres países anfitriones.

Dentro de ese control el último futbolista que se vio afectado fue el centrocampista que juega en el Villarreal C. F. de LaLiga de España Thomas Partey, quien tenía previsto disputar el Mundial con la selección de Ghana.

Sin embargo, Partey "no podrá viajar", según confirmó la FIFA, debido a que Canadá le negó su visa de entrada al país, donde Ghana debutará contra Panamá el próximo miércoles.

Partey, cabe resaltar, será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual, razones que pueden estar detrás de la decisión de las autoridades de Canadá para denegarle su documento.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó la instancia este viernes.

La FIFA reiteró que, como organismo rector internacional autorregulador del fútbol, "no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados".

"Como en anteriores eventos de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país", insistió.

Partey deberá esperar las próximas decisiones de Canadá para saber si alcanza a disputar los otros dos partidos de Ghana en el Grupo L del Mundial, contra Inglaterra y Croacia.

Partey será juzgado en total por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal de la Premier League.

El volante de 32 años, quien se ha declarado no culpable de estos cargos, se incorporó al equipo londinense procedente del Atlético de Madrid en 2020 en un traspaso valorado en unos 61 millones de dólares.

Dejó el Arsenal en junio de 2025 para regresar a LaLiga, con el Villarreal, tras disputar 167 partidos con los Gunners.

VEA TAMBIÉN Este es el importante partido que dirigirá ahora el árbitro al que EE. UU. le negó la entrada para el Mundial o

El ghanés ha estado presente con su selección en más de 50 ocasiones y formó parte de la convocatoria del combinado africano para disputar el presente Mundial.