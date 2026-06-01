Gol de Lucho Díaz en El Campín enciende la ilusión de los colombianos de cara al Mundial 2026

La selección Colombia disputó su último encuentro en territorio colombiano ante más de 30.000 espectadores que vibraron con la espectacular actuación de Luis Díaz, quien se fue de asistencia y de gol en el juego de los cafeteros ante Costa Rica en el estadio El Campín.

A los 16 minutos de la etapa inicial, el guajiro levantó un tiro de esquina con el que asistió a Davison Sánchez, quien puso a la ‘Tricolor’ arriba en el marcador.

Minutos más tarde, el delantero pasaría de ser asistidor a protagonista. En una jugada en la que los ‘ticos’ intentaban salir de su área, los dirigidos por Néstor Lorenzo ejercieron presión alta y llevaron a los costarricenses al error en defensa, el cual fue aprovechado por el extremo guajiro, quien con el balón a sus pies lo envió al fondo de la red, para el 2 por 0 del juego.

Sobre los 22 minutos de juego y tras una jugada colectiva cerca del corazón del área, Luchito capturó una pelota dentro del área que amagó y luego de remate al primer palo mandó al arco defendido por el combinado centroamericano.

Una jugada a la que los hinchas respondieron con una ovación al delantero colombiano, quien ilusiona a un país de cara a su participación en la Copa del Mundo, quien lo ve como uno de los máximos referentes de la cita orbital.

En la etapa complementaria a la gran actuación de Luis Díaz, se le sumó la destacada actuación de su tocayo Luis Javier Suárez, quien llegó desde el banco para ampliar el marcador para ‘Tricolor’.

Sobre los 80 de juego, el atacante samario recibió una asistencia de James Rodríguez, jugada por medio de la cual generó un contragolpe en el que, tras superar al último defensor, el atacante samario mandó un potente remate difícil de atajar para el guardameta de los ‘ticos’.

Con el tanto, de Suárez, los dirigidos por Néstor Lorenzo sellaron la victoria 3 goles por 1 ante Costa Rica de Fernando ‘Bocha’ Batista.