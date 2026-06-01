NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
Luis Díaz. delantero de la Selección Colombia - Foto: AFP
Luis Díaz. delantero de la Selección Colombia - Foto: AFP
Luis Díaz

Gol de Lucho Díaz en El Campín enciende la ilusión de los colombianos de cara al Mundial 2026

junio 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
En la etapa complementaria, a la gran actuación de Luis Díaz, se le sumó la destacada actuación de su tocayo Luis Javier Suárez, quien llegó desde el banco para ampliar el marcador para ‘Tricolor’.

La selección Colombia disputó su último encuentro en territorio colombiano ante más de 30.000 espectadores que vibraron con la espectacular actuación de Luis Díaz, quien se fue de asistencia y de gol en el juego de los cafeteros ante Costa Rica en el estadio El Campín.

A los 16 minutos de la etapa inicial, el guajiro levantó un tiro de esquina con el que asistió a Davison Sánchez, quien puso a la ‘Tricolor’ arriba en el marcador.

Minutos más tarde, el delantero pasaría de ser asistidor a protagonista. En una jugada en la que los ‘ticos’ intentaban salir de su área, los dirigidos por Néstor Lorenzo ejercieron presión alta y llevaron a los costarricenses al error en defensa, el cual fue aprovechado por el extremo guajiro, quien con el balón a sus pies lo envió al fondo de la red, para el 2 por 0 del juego.

Sobre los 22 minutos de juego y tras una jugada colectiva cerca del corazón del área, Luchito capturó una pelota dentro del área que amagó y luego de remate al primer palo mandó al arco defendido por el combinado centroamericano.

Una jugada a la que los hinchas respondieron con una ovación al delantero colombiano, quien ilusiona a un país de cara a su participación en la Copa del Mundo, quien lo ve como uno de los máximos referentes de la cita orbital.

En la etapa complementaria a la gran actuación de Luis Díaz, se le sumó la destacada actuación de su tocayo Luis Javier Suárez, quien llegó desde el banco para ampliar el marcador para ‘Tricolor’.

Sobre los 80 de juego, el atacante samario recibió una asistencia de James Rodríguez, jugada por medio de la cual generó un contragolpe en el que, tras superar al último defensor, el atacante samario mandó un potente remate difícil de atajar para el guardameta de los ‘ticos’.

Con el tanto, de Suárez, los dirigidos por Néstor Lorenzo sellaron la victoria 3 goles por 1 ante Costa Rica de Fernando ‘Bocha’ Batista.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Selección Colombia

Costa Rica

Copa del Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Advertencias en Colombia previo a la segunda vuelta presidencial: "Quien se atreve a desconocer un resultado es porque tiene un ánimo de tiranía"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros de EE. UU.": Antonio de la Cruz sobre toma de la casa de Leopoldo López por parte del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fue un proceso bien elaborado y transparente": exregistrador de Colombia sobre cuestionamiento de Petro a los resultados de las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Deportes

Ver más
Así serán los cruces de cuartos de final del fútbol colombiano - Foto: referencia Canva
Liga BetPlay Dimayor

Definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay Apertura 2025

Lionel Messi, jugador de la selección de Argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi habló sobre el favoritismo de Argentina en el Mundial: "Creo que hay otros favoritos que llegan mejor"

José Mourinho e Iker Casillas (EFE)
Real Madrid

Iker Casillas afirma que "no quiere" a Mourinho en el Real Madrid y los aficionados recuerdan duras declaraciones del DT portugués contra él

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro - Foto EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

"Un entramado histórico de corrupción en Venezuela": exembajador Orlando Viera sobre los lingotes de oro y el escándalo Zapatero que lo vincularía con Delcy Rodríguez

Kevin Sullivan, ex subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. (EFE)
Álex Saab

Exfuncionario de Biden Kevin Sullivan responde sobre Alex Saab: "Ahora las condiciones son otras con el presidente Trump"

Entrenamiento militar | Foto AFP
Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

Foto: Embajada de EE. UU. en Caracas
Escasez de Medicamentos

EE. UU. confirma a NTN24 que medicamentos enviados a Venezuela fueron entregados al Ministerio de Salud del régimen, en medio de denuncias sobre su paradero

Elia Correa, madre del prisionero político venezolano Alejandro Apolinar - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi hijo le dieron tantos golpes que convulsionó": Elia Correa, madre del prisionero político venezolano Alejandro Apolinar

Así serán los cruces de cuartos de final del fútbol colombiano - Foto: referencia Canva
Liga BetPlay Dimayor

Definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay Apertura 2025

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

Advierten operación en el régimen de Venezuela que serviría a Delcy Rodríguez para quedarse en el poder

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre