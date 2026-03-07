Carrera Verde: deporte y naturaleza se unen en Bogotá por la restauración ambiental

El próximo 12 de abril, el Parque Simón Bolívar será el escenario de la Carrera Verde, un evento liderado por la Fundación Natura que, además de promover la actividad física, tiene como objetivo apoyar la restauración ecológica y fortalecer la relación entre las personas y la naturaleza.

En sus once ediciones, la iniciativa ha convocado a más de 69.000 corredores y ha contribuido a la restauración de cerca de 50 hectáreas mediante la siembra de casi 190.000 árboles nativos. Este año, el lema “Entre corredores conectamos” busca resaltar la importancia de vincular el deporte con la protección del planeta y la salud de los ecosistemas.

La directora de la Fundación Natura, Clara Solano, explicó que la carrera forma parte de un proyecto ambiental de largo plazo enfocado en la recuperación de bosques altoandinos cercanos a Bogotá. “La Carrera Verde tiene un objetivo ambiental muy claro: aportar a la restauración de los ecosistemas altoandinos y seguir creciendo los bosques y la biodiversidad que son fundamentales para la vida de la sociedad”, señaló.

Según Solano, el evento también busca generar una mayor conexión entre las personas y el entorno natural. “Uno de los grandes retos como sociedad es que los seres humanos no nos sentimos parte de la naturaleza. Actividades como esta permiten que las familias disfruten del deporte en espacios verdes y, al mismo tiempo, aporten a un proyecto ambiental”, afirmó.

Además de la competencia deportiva, la jornada incluirá una ecoferia con emprendimientos sostenibles de diferentes regiones del país, en un espacio pensado para promover la biodiversidad, el consumo responsable y la participación ciudadana en la conservación del ambiente.