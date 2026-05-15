"No quiero que a mi hijo le pase lo que pasó a Víctor Hugo": madre de preso político en Venezuela

La dictadura chavista en Venezuela, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, sigue con sus prácticas arbitrarias contra quienes piensan diferente en el país.

Recientemente los casos de Víctor Hugo Quero y José Manuel García Sabino, quienes murieron bajo custodia del régimen, han encendido las alarmas en Venezuela.

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Es por eso que Yajaira García, la madre del preso político Faustino Hermoso, alzó su voz para que su hijo no corra con la misma suerte que ellos.

"No quiero que a mi hijo le pase lo que pasó a Víctor Hugo": dijo la mujer con la voz entrecortada.

García denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de su hijo, detenido el 29 de abril por agentes del régimen venezolano en Los Valles del Tuy, estado Miranda.

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"Responsabilizo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía, al señor Diosdado, a la señora Delcy, por lo que le pase a mi hijo. Allanaron mi casa sin orden de allanamiento. No consiguieron nada. No le aceptan su derecho a la defensa", denunció.

En entrevista con NTN24, la mujer, quien está exiliada en Ecuador, dijo que vive con susto de que el régimen le haga algo a su hijo.