“Es el crimen más infame”: Mauricio Lizcano sobre los militares colombianos secuestrados por las Farc

Hasta este jueves en Colombia, familiares de un grupo de soldados y policías secuestrados por el grupo terrorista de las disidencias de las Farc, entre octubre y noviembre del año anterior en los departamentos del Cauca y Nariño, por fin recibieron pruebas de supervivencia.

Estos militares que llevan más de 150 días en cautiverio expresaron el abandono del gobierno nacional en medio de esta situación, que aún no toma acción para gestionar su liberación y retorno a casa con sus seres queridos.

Frente a este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Mauricio Lizcano, político, abogado y candidato presidencial que conoce muy de cerca este tipo de situaciones, ya que en su momento vivió un hecho similar con su progenitor, quien bajo este mismo grupo criminal permaneció 8 años secuestrado.

“Me duele en el alma, yo viví lo que los familiares de los soldados y policías están viviendo en este momento, durante 8 años; siento como propio el dolor que deben estos secuestrados”, dijo Lizcano.

Para el político, este tipo de situaciones parece que “muchas veces no le importan a nadie, ni al gobierno, ni a sus superiores y mucho menos a estos captores que son unos descarados que no han hecho sino utilizar el secuestro como arma militar o política, que es el crimen más infame”.

Hecho ante el cual hizo un llamado al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, el cual es el que “tiene que operar para rescatarlos o para resolver, pero estos soldados no se pueden podrir en la selva”.

Una vez más, que las disidencias de las FARC, ni ningún grupo criminal, deben hacer uso del secuestro de soldados y policías como “un arma militar o política”.

En cuanto a las acciones que tomaría, si llega a ser elegido presidente el próximo 31 de mayo, indicó cuáles serían las acciones que llevaría a cabo para combatir a estas organizaciones criminales que infunden el miedo y el terror en diferentes partes del territorio nacional.

“El tema se resuelve con voluntad política, con apoyo a la policía y a las fuerzas militares, con bloques de búsqueda (…) y, por supuesto, cooperación militar con Estados Unidos con inteligencia, tecnología, drones, satélites para tener inteligencia y hacer predicción y volver a los bombardeos”, sentenció Mauricio Lizcano, candidato a la presidencia de Colombia.