"Él me copió porque yo ya lo tenía": la respuesta de Marco Rubio sobre vestimenta deportiva que se puso similar a la que tenía Maduro cuando lo capturaron

El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a la fotografía que se hizo viral recientemente en internet y negó que se haya inspirado en el dictador venezolano Nicolás Maduro a la hora de elegir la prenda.

El jefe de la diplomacia de la Administración del presidente Donald Trump sorprendió en días recientes al lucir un conjunto deportivo gris de la marca deportiva Nike durante un vuelo a China.

Lo que llamó la atención fue que el atuendo, de la misma marca y color, es similar al modelo Nike Tech Fleece que lucía Maduro el 3 de enero cuando fue fotografiado esposado después de que las fuerzas especiales lo capturaron mientras dormía y lo llevaran a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

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La imagen de Rubio fue compartida por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, mediante las redes sociales y en ella aseguró que Rubio estaba "¡luciendo el Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!".

Tras hacerse viral la fotografía, Rubio se refirió públicamente sobre la misma y dejó claro que no tenía a Maduro en mente.

"¿Sabes qué? Él me copió porque yo ya lo tenía. Es decir, no sé cuándo compró el suyo", dijo Rubio en relación al dictador chavista durante una entrevista con la cadena NBC desde Pekín.

Y añadió: "La conclusión es que es un conjunto deportivo, que es cómodo (...) No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto".

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El pasado 3 de enero se llevó a cabo la operación Resolución Absoluta, destinada a capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Tras ser llevados Nueva York, la justicia acusó al jefe chavista y a su esposa de tráfico de drogas, lo cual ellos niegan.

Mientras tanto, el país quedó en manos de quien en ese entonces era la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el control de Venezuela y dirige bajo presión de Estados Unidos.