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Jueves, 30 de abril de 2026
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Régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con responder con de manera "prolongada y dolorosa" si Estados Unidos reanuda los ataques

abril 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Guardia Revolucionaria del régimen iraní - Foto EFE
Guardia Revolucionaria del régimen iraní - Foto EFE
La amenaza se conoce después de que algunos medios difundieran información acerca de que Trump tiene previsto planear nuevos ataques militares.

El régimen de Irán amenazó el jueves con responder de manera "prolongada y dolorosa" si Estados Unidos reanuda los ataques.

También reafirmó su control sobre el estrecho de Ormuz, lo que complica los planes de Estados Unidos para que una coalición reabra la vía marítima.

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Cualquier ataque de Estados Unidos contra el régimen de Irán, incluso si es limitado, desencadenará "ataques prolongados y dolorosos" contra posiciones regionales de Estados Unidos, declaró específicamente un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria.

"Hemos visto lo que les ha ocurrido a sus bases regionales y veremos que les ocurriría lo mismo a sus buques de guerra", declaró el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, según informaron los medios iraníes.

Dos meses después del inicio de los ataques entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, el vital canal marítimo permanece cerrado, interrumpiendo el suministro mundial de petróleo y gas en un 20%.

Esto ha disparado los precios mundiales de la energía y ha aumentado la preocupación por los riesgos de una recesión económica.

Los esfuerzos por resolver el conflicto se encuentran en un punto muerto: si bien rige un alto el fuego desde el 8 de abril, el régimen de Irán sigue bloqueando el estrecho en respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo iraní, el sustento económico del país.

El presidente Donald Trump tiene previsto recibir el jueves una sesión informativa sobre los planes para una serie de nuevos ataques militares contra el régimen de Irán con el fin de obligarlo a negociar el fin del conflicto, según informó Reuters el jueves.

Estas opciones forman parte de la planificación de Estados Unidos desde hace tiempo, pero los informes sobre la propuesta de reunión informativa, publicados inicialmente por el sitio web de noticias Axios a última hora del miércoles, provocaron grandes subidas en los precios del petróleo.

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El líder supremo del régimen iraní Mojtabá Jamenei afirmó además en un mensaje escrito a los iraníes que Teherán eliminaría "los abusos de los enemigos sobre la vía marítima" bajo una nueva administración del estrecho, lo que indica que el país tenía la intención de mantener su control sobre el mismo.

"Los extranjeros que vienen de miles de kilómetros de distancia... no tienen cabida allí, salvo en el fondo de sus aguas", señaló.

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