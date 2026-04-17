Europa enfrenta problemas de combustible para aviones: Wizz Air advierte escasez en tres aeropuertos

La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air ha experimentado escasez de combustible para aviones en tres aeropuertos de Italia, según declaró este viernes su director ejecutivo, tras las advertencias sobre el suministro.

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Esto como resultado al bloqueo del tráfico en el Estrecho de Ormuz, que se presentó como represalia a la operación militar de Estados Unidos e Irael contra el régimen de Irán.

"Tuvimos problemas debido a la escasez de combustible para aviones en tres aeropuertos italianos: Venecia, Brindisi y Catania", declaró el director ejecutivo de Wizz Air, Jozsef Varadi, al diario económico italiano Il Sole 24 Ore.

"Todo se resolvió en un día, y en algunos casos en cuestión de horas, sin necesidad de cancelar vuelos”, resaltó.

Varios aeropuertos italianos habían anunciado limitaciones en el suministro de combustible para aviones a principios de este mes.

El cierre del estrecho de Ormuz que duró 48 días debido al conflicto en Irán aumentó el riesgo de escasez de combustible para aviones en Europa, justo cuando se acerca la importante temporada de viajes de verano.

Europa suele importar la mitad de su combustible para aviones de los países del Golfo.

“Hasta ahora, ningún otro país europeo ha experimentado escasez de combustible”, declaró Varadi al periódico.

“Creo que actualmente nos estamos observando mutuamente (entre las aerolíneas) para comprender la gravedad que podría alcanzar la situación. El combustible para aviones se ha suministrado adecuadamente en toda Europa, con un pequeño contratiempo en Italia”, dijo Varadi.

“Por el momento, creo que la situación en Europa no es tan alarmante; los problemas son más graves en Asia que en Europa”, dijo y afirmó “que también superaremos esta crisis y que no será demasiado perjudicial.”

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Según Varadi, si surgen problemas en un aeropuerto determinado, la aerolínea planea primero asegurarse de que sus aviones lleven suficiente combustible para otro viaje.

Solo si eso no fuera suficiente, consideraría reducir los servicios en ese aeropuerto, dijo.

"La demanda se muestra vacilante" en Europa durante las próximas semanas, dijo Varadi, y agregó: "La gente está a la espera de ver qué sucede".