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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Régimen cubano

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

mayo 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El politólogo y cubano en el exilio en Miami, Florida, Julio Shiling, aseguró que los cubanos "desearían enormemente que los Estados Unidos acelerara el proceso de intervenir".

Julio Shiling, politólogo y cubano en el exilio en Miami, Florida (Estados Unidos), analizó en El Informativo de NTN24 la situación actual que viven los cubanos en la isla en medio de una alta incertidumbre por lo que les deparará el destino bajo el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.

Para el experto, los cubanos "ya consideran y están conscientes que tienen la tensión internacional y que los Estados Unidos han hecho pronunciamientos serios, algo que no se había visto".

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La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, "que contó con una acción bélica, es real, es contundente, y ellos lo están viendo", agregó Shiling, que señaló que los cubanos, víctimas del régimen, piden un cambio de sistema.

"Me atrevo a decir, que (los cubanos) desearían enormemente que los Estados Unidos acelerara el proceso de intervenir para acortar el dolor que se está viviendo entre el 98-99% de la población", expuso.

Las declaraciones de Shiling sobre la situación Estados Unidos – Cuba, se da en medio de una alta tensión por una serie de alusiones y advertencias realizadas desde el Gobierno del presidente Donald Trump contra el régimen castrista.

El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró vistiendo la famosa vestimenta deportiva con la que Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante la Operación Furia Épica con la que se le extrajo, junto a su esposa Cilia Flores, hasta los tribunales de Nueva York.

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