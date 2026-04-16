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Jueves, 16 de abril de 2026
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Copa Sudamericana

Un colombiano se vistió de héroe en Brasil con este gol para darle el triunfo al Atlético Mineiro sobre Juventud en la Copa Sudamericana

abril 16, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Atlético Mineiro de Brasil / FOTO: EFE
Atlético Mineiro de Brasil / FOTO: EFE
El partido parecía que terminaría igualado, hasta que el cafetero, que ingresó desde el banco, anotó en los últimos minutos del encuentro para la victoria del ‘galo’.

Atlético Mineiro rescató este jueves un triunfo agónico ante el modesto Juventud uruguayo en la Copa Sudamericana 2026.

En la Arena MRV de Belo Horizonte, Atlético Mineiro y el modesto Juventud de Las Piedras uruguayo abrieron la última jornada de la segunda fecha con la agónica victoria del Galo por 2-1, un resultado clave para los brasileños en el objetivo de ganar el Grupo B.

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El equipo del entrenador argentino Eduardo Domínguez golpeó primero en el cierre del primer tiempo, cuando Bernard (43') aprovechó un balón al espacio y definió con calidad ante Sebastián Sosa.

En el complemento, Juventud se animó y salió a apretar hasta encontrar premio a los 55 minutos. Tras un error en salida del arquero Everson, que terminó con una pelota rifada en el área, Facundo Pérez lo empató y desató la locura en el banco predrense.

Cuando la torcida brasileña había colmado su paciencia, vino la épica desde el banco en la cabeza del colombiano Mateo Casierra (89'), que a un minuto del descuento rescató a los suyos con un testazo al palo más lejano del arquero, tras un centro preciso del argentino Tomás Cuello.


La victoria deja al Mineiro segundo en el Grupo B con tres puntos, mientras Juventud yace en el fondo con una sola unidad. Ambas ubicaciones son parciales antes del partido entre Cienciano y Puerto Cabello, que cierran este jueves la segunda fecha.

Los venezolanos, líderes inesperados, tienen en el último turno la oportunidad de escaparse en la cima de su zona, mientras los peruanos se estrenan en la altura de Cusco.

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