Jueves, 12 de febrero de 2026
Gustavo Petro

"Tiene razón, pero se equivoca en un detalle": presidente Petro responde a críticas de Diosdado Cabello sobre uno de los acuerdos a los que llegó con Trump

febrero 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro/ Diosdado Cabello - Fotos AFP
Gustavo Petro/ Diosdado Cabello - Fotos AFP
Los mandatarios de Colombia y Estados Unidos acordaron que los ejércitos de Colombia y Venezuela enfrenten a los narcotraficantes que operan en esa frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este jueves a las críticas que Diosdado Cabello hizo en su contra y que estuvieron relacionadas con la reunión del mandatario colombiano con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabello aseguró durante su programa 'Con el Mazo Dando' que el acuerdo al que llegaron Petro y Trump en la Casa Blanca para que los Ejércitos de Colombia y Venezuela, de manera conjunta, enfrenten a los narcotraficantes que operan en la frontera entre ambos países, había sido inicialmente una propuesta que Nicolás Maduro le hizo al presidente colombiano.

"No tengo tan buena memoria, pero esta propuesta se la hizo el presidente Maduro a Petro hace como un año y nunca dio respuestas. Y ahora se va a Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente muy rara en este mundo", expresó Cabello.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro, en respuesta, aseguró que "Diosdado tiene razón, pero se equivoca en un detalle".

Según el presidente colombiano, él mismo hizo la propuesta a Maduro de "adelantar operaciones entre los dos países, Colombia y Venezuela en la frontera para detener al ELN cuando se congeló el diálogo con el ELN en el que Venezuela, igual que Noruega, habían ayudado como países garantes desde el gobierno Santos". "Entre el ELN y el estado colombiano nunca se acordó un cese al fuego", explicó.

Petro afirmó además que llegó a hablar con Estados Unidos durante el Gobierno de Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el mismo Maduro para realizar un "bloqueo naval en la ruta hacia Haití, para detener el flujo de narcotráfico a la isla, que proviene precisamente de cocaína que llevan del Catatumbo". "Ese flujo financia las bandas que destruyen Haití", precisó.

"Y, se equivoca Diosdado", reiteró Petro. "Sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por Zulia y sí actuó el Ejército colombiano contra el ELN desde el lado de Tibú", prosiguió.

Dicha coordinación, según el jefe de Estado colombiano, la logró el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez con el secretario de Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López.

"La coordinación se debilitó del lado colombiano por la agudización de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y el estado de guerra que se vivió. No apoyé ninguna forma de invasión al país hermano, ni el bombardeo a Caracas y creo que la acción contra el narcotráfico, desde el punto de vista policial, debe ser ya a nivel mundial y profundamente a nivel latinoamericano del Caribe y americano", señaló Petro.

Posteriormente, el líder izquierdista procedió a exponer la "coordinación de inteligencias policiales" que dijo fue constituida por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela —cuando Maduro lideraba el régimen— y con la que, aseguró, se ha estado combatiendo el narcotráfico.

"Le pedí al presidente Donald Trump la articulación más fuerte de nuestras inteligencias estatales para investigar este asunto", sostuvo Petro en su post.

Gustavo Petro

Diosdado Cabello

Donald Trump

Nicolás Maduro

Lucha contra las drogas

