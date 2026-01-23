Inaudita situación: momento en que un boxeador gana por nocaut e inmediatamente en su celebración queda noqueado

En redes sociales se hizo viral el video de una pelea de boxeo en Ghana, África, que terminó de una forma extraña.

En el clip se ve cómo uno de los boxeadores, tras propinar el nocaut a su rival, quedó “noqueado” mientras celebraba su victoria.

En el audiovisual se evidencia como el atleta, luego de ganar el combate, hizo una voltereta en el aire para festejar, sin embargo, la maniobra le salió mal, pues impactó la lona con su espalda.

Por consiguiente, el boxeador quedó tendido en el suelo por varios minutos, mientras era asistido por los colaboradores de su esquina, así como por paramédicos.

Tras la rareza de la situación, seguramente el combate, impulsado por la empresa Ayitey Powers Promotions, del exboxeador ghanés Michael Nii Ayitey Okine, ‘quedará para la posteridad’.

La situación en la que un boxeador gana por nocaut y queda noqueado inmediatamente durante la celebración es un fenómeno inusual.

Son pocas las veces, que eso ha pasado, pero los expertos del deporte del guante aseguran que puede ocurrir debido a la euforia excesiva, pérdida de equilibrio o accidentes técnicos.

La celebración desmedida, como saltar a las cuerdas, o hacer volteretas, puede llevar a una caída y, en consecuencia, a un nocaut accidental.

Asimismo, los analistas de dicha disciplina recalcan que repetidos golpes a la cabeza pueden causar contusiones graves, daño cerebral, e incluso la pérdida del conocimiento.