NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Boxeo

Inaudita situación: momento en que un boxeador gana por nocaut e inmediatamente en su celebración queda noqueado

enero 23, 2026
Por: Nucho Martínez
Combate de boxeo en Ghana, África, termina de forma extraña - Fotos: X
Combate de boxeo en Ghana, África, termina de forma extraña - Fotos: X
El hecho se registró en Ghana, país situado en la región de África Occidental.

En redes sociales se hizo viral el video de una pelea de boxeo en Ghana, África, que terminó de una forma extraña.

o

En el clip se ve cómo uno de los boxeadores, tras propinar el nocaut a su rival, quedó “noqueado” mientras celebraba su victoria.

En el audiovisual se evidencia como el atleta, luego de ganar el combate, hizo una voltereta en el aire para festejar, sin embargo, la maniobra le salió mal, pues impactó la lona con su espalda.

Por consiguiente, el boxeador quedó tendido en el suelo por varios minutos, mientras era asistido por los colaboradores de su esquina, así como por paramédicos.

Tras la rareza de la situación, seguramente el combate, impulsado por la empresa Ayitey Powers Promotions, del exboxeador ghanés Michael Nii Ayitey Okine, ‘quedará para la posteridad’.

La situación en la que un boxeador gana por nocaut y queda noqueado inmediatamente durante la celebración es un fenómeno inusual.

o

Son pocas las veces, que eso ha pasado, pero los expertos del deporte del guante aseguran que puede ocurrir debido a la euforia excesiva, pérdida de equilibrio o accidentes técnicos.

o

La celebración desmedida, como saltar a las cuerdas, o hacer volteretas, puede llevar a una caída y, en consecuencia, a un nocaut accidental.

Asimismo, los analistas de dicha disciplina recalcan que repetidos golpes a la cabeza pueden causar contusiones graves, daño cerebral, e incluso la pérdida del conocimiento.

Temas relacionados:

Boxeo

Ghana

África

Pelea

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Deportes

Ver más
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
FC Barcelona

Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Huracán Melissa en Cuba - AFP
Régimen cubano

Régimen cubano califica como "manipulación política" el envío de ayuda de EE. UU. a los damnificados del huracán Melissa de la isla

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, es trasladado hasta su comparecencia en NY / Diosdado Cabello, prófugo de la justicia de los EE. UU. - Fotos: X / AFP
Cae Maduro en Venezuela

Con temple nervioso, Diosdado Cabello envía mensaje a sus "colaboradores" desde la clandestinidad: "Que nadie le haga el juego al imperialismo"

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: AFP
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió un listado actualizado al secretario de Estado Marco Rubio de más de 700 presos políticos que aún se encuentran encarcelados bajo el régimen venezolano

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibiendo en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz - Foto AFP
Premio Nobel

Tras gesto de Machado con Trump, Comité Noruego aclara que el Premio Nobel es "inseparable" del ganador, pero que sí se puede regalar la medalla

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump anuncia los integrantes de su Gobierno que "estarán a cargo" de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre