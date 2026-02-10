NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

Congresistas republicanos señalan que traslado de Juan Pablo Guanipa a Maracaibo se logró con presión del Gobierno Trump

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras horas de incertidumbre, Guanipa llegó a su casa pero no recobró la libertad, la dictadura le puso un grillete electrónico en la pierna para monitorear sus movimientos.

Este martes se conoció que el dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa ya estaba en su domicilio en Maracaibo tras ser secuestrado por el régimen de Delcy Rodríguez el domingo en horas de la noche.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, fue el encargado de confirmar la noticia desde su cuenta en la red social de X, en donde señaló: "Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto".

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", reclamó Ramón Guanipa.

Ante la liberación de Guanipa, los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart afirmaron que su traslado a su residencia en Maracaibo por el régimen venezolano se dio por presión de Estados Unidos.

Díaz-Balart tomó su cuenta en la red social de X para asegurar que es alivio que el dirigente venezolano esté en su casa "tras una desaparición forzada por el régimen".

"El presidente Trump no juega. Agradecido con el presidente y el Secretario Rubio por su solidaridad inquebrantable en defensa de la libertad junto al pueblo venezolano. Estados Unidos está observando de cerca y no perderá de vista las acciones del régimen. Seguiremos exigiendo rendición de cuentas", añadió.

Por su parte, María Elvira Salazar agradeció al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, y señaló que el traslado de Guanipa se debió porque la administración Trump mantuvo "la presión sobre el régimen venezolano y ayudar a lograr la liberación de Juan Pablo Guanipa".

"Pero ese es solo el primer paso. Guanipa sigue, de forma arbitraria e injusta, bajo arresto domiciliario", puntualizó.

La congresista republicana también acotó que se debe recuperar de "inmediato todos sus derechos y su libertad plena".

"Y no basta con un solo caso: todos los presos políticos tienen que ser liberados sin demora. Los derechos fundamentales del pueblo venezolano deben ser restaurados por completo", sentenció.

Esto porque el régimen debe de saber que "Estados Unidos está mirando de cerca y seguirá del lado de la libertad hasta que termine la tiranía".

Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por el régimen venezolano el pasado domingo 8 de enero cuando aún no se cumplían 12 horas de su excarcelación.

Ahora, tras horas de incertidumbre, Guanipa llegó a su casa pero no recobró la libertad, la dictadura le puso un grillete electrónico en la pierna para monitorear sus movimientos.

