Jueves, 22 de enero de 2026
Central Nuclear

Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada

enero 22, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Referencia de una Central Nuclear | Foto Canva
El reactor número 6 de la compañía TEPCO es actualmente el más grande del mundo por tener una capacidad de más de 8.000 megavatios.

Después de casi 15 años de clausura por el accidente de Fukushima, el miércoles pasado se anunció la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK) de la compañía japonesa TEPCO.

La activación nuclear de la planta más grande del mundo inició cuando instituciones oficiales, llevaron a los reactores 6 y 7 a su reactivación en 2017, sin embargo, en ese momento se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

Posteriormente, en 2023 se volvió a revisar y se dio la aprobación para que TEPCO iniciara los trámites necesarios para poner a ambos reactores en marcha.

Sin embargo, este jueves se informó que la operación se paralizó debido a que se detectó una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control.

Las primeras declaraciones de la organización se dieron a través de un comunicado de prensa: “Durante la operación de retirada de las barras de control se emitió una alarma en el sistema de monitorización para una de las barras de control, y la operación fue suspendida”.

Asimismo, explicaron que intentaron reemplazar los componentes eléctricos dentro del panel que opera las barras de control, es decir, la herramienta que permite regular la potencia del reactor y son esenciales para su seguridad. Sin embargo, el problema se mantuvo, y sin opciones decidieron posponer la reactivación e iniciar una investigación.

No obstante, para la seguridad de la comunidad y trabajadores, enfatizaron que “la planta se encuentra en condiciones estables y no hay impacto radiactivo al exterior”.

Finalmente, el cuidado que se le tiene a la planta KK, es porque su capacidad es de más de 8.000 megavatios, una pieza importante en el plan de suministro energético de TEPCO, en conjunto con la estrategia popular promovida por el empresario japonés de Sanae Takaichi de impulsar nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos sobre la reducción de emisiones.

