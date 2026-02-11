Gol y asistencia: Linda Caicedo, protagonista en el juego del Real Madrid ante Paris FC en la Champions Femenina

La delantera de la selección Colombia y del Real Madrid, Linda Caicedo, fue la gran figura en el triunfo 2 goles a 3 del conjunto merengue ante el Paris FC en el juego de ida de los playoffs de la Champions League Femenina.

Aunque la escuadra española comenzó abajo en el marcador, las dirigidas por Pau Quesada con el talento de la atacante cafetera lograron revertir el marcador y quedarse con la victoria, que de momento deja a las madridistas con la ventaja.

El conjunto parisino se fue arriba en el global a los 10 minutos de juego tras la anotación de la eslovena Kaja Korošec; a pesar de eso, la escuadra merengue no se dio por vencida y sobre los 39, la escocesa Caroline Weir igualó el resultado para el 1-1. Cuando parecía que la primera parte terminaría en empate, apareció la delantera colombiana Linda Caicedo, quien asistió a su compañera Athenea Del Castillo, la encargada de poner el 1 a 2 a favor del equipo blanco.

Para la etapa complementaria, el encuentro en el estadio Charlety de París se tornó un poco más parejo, tanto así que las emociones del partido regresaron durante los últimos 10 minutos, donde Caicedo volvió a ser protagonista.

Sobre los 83 de juego, la delantera de selección Colombia se reportó con gol. La colombiana recibió un balón cerca del área del Paris FC, se fue de frente al ataque, superó a la defensa y mandó un remate al palo de la mano izquierda tras quedar mano a mano con la portera del conjunto parisino Misa Rodríguez.

A pesar de contar con la ventaja, el Real Madrid no supo guardar la ventaja y, sobre los 89 del encuentro, la centrocampista francesa Maeline Mendy marcó el 2 a 3.

Pese al gol del Paris FC, las dirigidas por Pau Quesada se quedaron con los tres puntos y la ventaja temporal, teniendo en cuenta que el próximo miércoles 18 de febrero se volverán a encontrar en el estadio Di Stefano, donde definirán el equipo que avanza a los cuartos de final de la Champions League Femenina 2026.

Entre tanto, la delantera de la selección Colombia fue la mejor calificada del encuentro, de acuerdo con el portal de datos y estadísticas Sofascore, que calificó a Linda Caicedo con una puntuación de 8.9.