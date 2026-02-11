NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Linda Caicedo en el juego de ida por los playoffs de la Champions Femenina 2026 - Foto: AFP
Linda Caicedo en el juego de ida por los playoffs de la Champions Femenina 2026 - Foto: AFP
Linda Caicedo

Gol y asistencia: Linda Caicedo, protagonista en el juego del Real Madrid ante Paris FC en la Champions Femenina

febrero 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Caicedo fue la mejor jugadora del encuentro con una puntuación de 8-9, según Sofascore.

La delantera de la selección Colombia y del Real Madrid, Linda Caicedo, fue la gran figura en el triunfo 2 goles a 3 del conjunto merengue ante el Paris FC en el juego de ida de los playoffs de la Champions League Femenina.

Aunque la escuadra española comenzó abajo en el marcador, las dirigidas por Pau Quesada con el talento de la atacante cafetera lograron revertir el marcador y quedarse con la victoria, que de momento deja a las madridistas con la ventaja.

El conjunto parisino se fue arriba en el global a los 10 minutos de juego tras la anotación de la eslovena Kaja Korošec; a pesar de eso, la escuadra merengue no se dio por vencida y sobre los 39, la escocesa Caroline Weir igualó el resultado para el 1-1. Cuando parecía que la primera parte terminaría en empate, apareció la delantera colombiana Linda Caicedo, quien asistió a su compañera Athenea Del Castillo, la encargada de poner el 1 a 2 a favor del equipo blanco.

Para la etapa complementaria, el encuentro en el estadio Charlety de París se tornó un poco más parejo, tanto así que las emociones del partido regresaron durante los últimos 10 minutos, donde Caicedo volvió a ser protagonista.

Sobre los 83 de juego, la delantera de selección Colombia se reportó con gol. La colombiana recibió un balón cerca del área del Paris FC, se fue de frente al ataque, superó a la defensa y mandó un remate al palo de la mano izquierda tras quedar mano a mano con la portera del conjunto parisino Misa Rodríguez.

A pesar de contar con la ventaja, el Real Madrid no supo guardar la ventaja y, sobre los 89 del encuentro, la centrocampista francesa Maeline Mendy marcó el 2 a 3.

Pese al gol del Paris FC, las dirigidas por Pau Quesada se quedaron con los tres puntos y la ventaja temporal, teniendo en cuenta que el próximo miércoles 18 de febrero se volverán a encontrar en el estadio Di Stefano, donde definirán el equipo que avanza a los cuartos de final de la Champions League Femenina 2026.

Entre tanto, la delantera de la selección Colombia fue la mejor calificada del encuentro, de acuerdo con el portal de datos y estadísticas Sofascore, que calificó a Linda Caicedo con una puntuación de 8.9.

Temas relacionados:

Linda Caicedo

Real Madrid

París

Champions League

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

Zinedine Zidane, exfutbolista y entrenador, caminando en París - Fotos: X
Zidane

Ser una leyenda de fútbol también puede jugar en contra: así de mal la pasó Zinedine Zidane caminando en París

Novak Djokovic en Australia. (AFP)
Novak Djokovic

Novak Djokovic rompió todos los pronósticos y venció al italiano Sinner con lo que jugará por 38 vez una final de Grand Slam

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juan Pablo Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel"

Groenlandia - AFP
Groenlandia

Lo que se sabe del apagón que afectó a Groenlandia días después de que el gobierno difundió folletos para la población en caso de crisis por amenazas de Trump

Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Revelan documento de justificación del proyecto de ley de amnistía general en Venezuela; el régimen pide “no imponer la venganza, la revancha ni el odio”

Yerwin Torrealba, exprisionero político venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos ya habría devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial del petróleo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre