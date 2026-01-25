Lo que se sabe del apagón que afectó a Groenlandia días después de que el gobierno difundió folletos para la población en caso de crisis por amenazas de Trump

La capital de Groenlandia, Nuuk, vivió un apagón eléctrico días después de que el gobierno difundió folletos con sus consignas para la población en caso de crisis, en el contexto de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

La capital groenlandesa, de unos 20.000 habitantes y alimentada princip

almente por una planta hidroeléctrica, quedó sin energía el sábado alrededor de las 22H30 (00H30 GMT del domingo).

Sin embargo, recuperó el suministro eléctrico este domingo tras varias horas de haber visto interrumpido el servicio que, según anunció la empresa encargada del abastecimiento, se vio afectado por fuertes vientos.

"Toda la ciudad vuelve a estar abastecida de electricidad, agua y calefacción", anunció la empresa Nukissiorfiit en su página de Facebook este domingo a las 04H35 locales (06H35 GMT).

Antes de dicho pronunciamiento, la compañía había informado mediante la misma plataforma que los fuertes vientos causaron el fallo en la transmisión y que estaba en proceso de restaurar el fluido eléctrico con una planta de emergencia.

Tal hecho ocurrió días después de que el gobierno groenlandés publicara un folleto con las consignas para que la población frente a una situación de crisis, esto en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla del Ártico por la fuerza.