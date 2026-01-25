NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Domingo, 25 de enero de 2026
Groenlandia

Lo que se sabe del apagón que afectó a Groenlandia días después de que el gobierno difundió folletos para la población en caso de crisis por amenazas de Trump

enero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Groenlandia - AFP
Groenlandia - AFP
Nuuk, capital de la isla, se quedó sin energía desde el sábado hasta el domingo.

La capital de Groenlandia, Nuuk, vivió un apagón eléctrico días después de que el gobierno difundió folletos con sus consignas para la población en caso de crisis, en el contexto de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

La capital groenlandesa, de unos 20.000 habitantes y alimentada princip

o

almente por una planta hidroeléctrica, quedó sin energía el sábado alrededor de las 22H30 (00H30 GMT del domingo).

Sin embargo, recuperó el suministro eléctrico este domingo tras varias horas de haber visto interrumpido el servicio que, según anunció la empresa encargada del abastecimiento, se vio afectado por fuertes vientos.

"Toda la ciudad vuelve a estar abastecida de electricidad, agua y calefacción", anunció la empresa Nukissiorfiit en su página de Facebook este domingo a las 04H35 locales (06H35 GMT).

o

Antes de dicho pronunciamiento, la compañía había informado mediante la misma plataforma que los fuertes vientos causaron el fallo en la transmisión y que estaba en proceso de restaurar el fluido eléctrico con una planta de emergencia.

Tal hecho ocurrió días después de que el gobierno groenlandés publicara un folleto con las consignas para que la población frente a una situación de crisis, esto en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla del Ártico por la fuerza.

Temas relacionados:

Groenlandia

Energía Eléctrica

Apagones

Donald Trump

Crisis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Bandera de Venezuela | Foto: AFP
Venezuela

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pierre Emerick Aubameyang - Foto EFE
Fútbol

Tras 'papelón' en 2025, selección de fútbol es suspendida por el Gobierno de su país que también despidió a goleador con paso por el Barcelona

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA defendió los “exorbitantes” precios de las entradas para el Mundial de 2026 presumiendo su alta demanda

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Equipo del cantante colombiano Yeison Jiménez denuncia venta de boletas para su homenaje: "Esto es falso"

Bandera de Venezuela | Foto: AFP
Venezuela

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

Buque petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia EFE
Buque petrolero

Plataforma especializada de rastreo reporta que dos buques petroleros llegaron recientemente a Venezuela pese a bloqueo de EE. UU. y que otros navegan hacia el país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre