El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación de séptimo buque petrolero en el Caribe y reveló imágenes

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este martes la incautación de un nuevo buque petrolero en el Caribe, el séptimo incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el ingreso o salida de buques sancionados a Venezuela.

El ejército estadounidense afirmó que el buque, identificado como "Motor Vessel Sagitta", "desafiaba la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados" y fue incautado "sin incidentes", según una publicación en X del Comando Sur de EE. UU.

“Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta”, indicaron en su cuenta de X.

“La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”, afirmaron.

El Comando Sur de Estados Unidos reiteró que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, “lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad”

“Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe”, puntualizó.

El pasado 15 de enero, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la incautación del sexto buque petrolero en el Caribe, poco antes del encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump.

“En otra acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes”, indicó entonces el Comando Sur de Estados Unidos.

“El Verónica es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Southern Spear”, agregó.

De acuerdo con el Comando Sur, dichas operaciones cuentan con el respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., incluyendo las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28).

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal. Departamento de Guerra de EE. UU. en coordinación con socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental”, puntualizó.