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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Donald Trump

"Por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no hubiera dicho eso": Trump lanza advertencia desde Miami

marzo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
El mandatario de Estados Unidos dejó ver que mantiene muy presente dentro de su radar a la isla, que no descarta será su próximo objetivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de un evento en Miami lanzó una dura advertencia a Cuba.

"Por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no hubiera dicho eso”, dijo el mandatario, que con estas palabras deja ver que mantiene presente dentro de su radar a la isla, que se encuentra sometida a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Con un tono sarcástico el mandatario norteamericano insistió a los presentes: "Por favor, por favor, por favor, medios, ignoren esa declaración. Muchas gracias”.

Pese a eso, antes de terminar su intervención, Trump volvió a afirmar que “Cuba es la siguiente”.

Las palabras del presidente de los Estados Unidos se dan luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, indicara este viernes que la única manera de cambiar la situación de la isla es que "cambie de gobierno, su sistema de gobierno".

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“Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora se dé una oportunidad para hacerlo”, dijo Rubio antes de emprender su viaje de regreso a Washington, tras su presencia en una reunión en París en la que se reunió con ministros de Asuntos Exteriores pertenecientes al G-7.

Hasta el momento, Cuba atraviesa una crisis energética y política, marcada por apagones y frecuente presión internacional.

Durante las últimas semanas, la isla ha sufrido múltiples fallas en el Sistema Eléctrico Nacional, que han dejado a millones de personas sin luz por periodos prolongados. Estos cortes se deben a la falta de combustible y al deterioro de las centrales termoeléctricas.

La situación en la isla se ha deteriorado tras la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y el posterior bloqueo energético, lo que cortó el suministro principal de petróleo a Cuba.

Aunque Miguel Díaz-Canel ha confirmado que mantiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump, hasta el momento parece que no han llegado a ningún acuerdo.

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