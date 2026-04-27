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Lunes, 27 de abril de 2026
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Colombia

"La realidad de Gustavo Petro es el desorden, caos y violencia": periodista Hassan Nassar tras ataques terroristas en Colombia

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El también analista internacional habló en La Mañana de NTN24 sobre los recientes ataques terroristas en Colombia.

Durante este fin de semana, Colombia fue escenario de múltiples ataques terroristas en varias regiones del país.

En medio de esta crisis, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales una fotografía de su reciente celebración de cumpleaños.

En la imagen, aparecía con collares hawaianos junto a algunos miembros de su gobierno, lo que ha sido criticado por diversos sectores como una muestra de indiferencia y desconexión con respecto a la situación de violencia que vive el país.

Este mensaje estaba acompañado de una exaltación al grupo guerrillero M-19, del cual Petro fue parte, tema que ha sido criticado fuertemente por candidatos a la presidencia.

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Hassan Nassar, periodista y analista internacional, habló en La Mañana de NTN24 sobre los recientes ataques terroristas en Colombia.

“Esta es la realidad de Gustavo Petro es el desorden, caos y violencia, esta ha sido su política. Él tiene empatía con los criminales por eso les ha dado todos los privilegios”, dijo.

De acuerdo con el analista, esta se trata de la peor ola de violencia en una década, “los organismos del Estado están trabajando con organizaciones criminales, están siendo protegidos”.

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