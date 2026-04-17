"Eso lo que suena es a una amenaza del señor Petro": María Corina Machado responde a palabras del presidente colombiano sobre Venezuela

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, llegó a Madrid (España) en donde adelanta una agenda de alto nivel con autoridades locales y donde tiene previsto un encuentro con la diáspora venezolana en ese país.

En entrevista con varios medios, incluido NTN24, la también Nobel de Paz se refirió a la situación actual de su país bajo el régimen chavista y señaló que “los venezolanos han enfrentado la violencia política, la persecución, la tortura, de un régimen que le tiene miedo a la gente”.

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Las palabras de Machado se dieron en el contexto de las polémicas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo que la derecha en Venezuela "no es democrática" y que la líder venezolana puede moverse por "vendetta política". Además, lanzó una propuesta de cogobernanza entre el chavismo y la oposición.

“Eso lo que suena es una amenaza del señor Petro. Si hay algo que tenemos claro los venezolanos es que hemos enfrentado la violencia política, la persecución, la tortura, de un régimen que le tiene miedo a la gente (...) el señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país”, dijo.

Por otro lado, dijo que la única manera de garantizar la estabilidad, el orden, la paz y lograr la prosperidad en Venezuela para que regresen todos los venezolanos es cuando haya un respeto a la Constitución y a la soberanía popular.

“Lo que estamos planteando, quienes ganamos una elección, quienes somos el gobierno electo es tener unas elecciones limpias y libres donde todos participemos. ¿Cuál es el miedo?”, dijo.