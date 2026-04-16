Poderoso destructor de misiles guiados de EE. UU. impidió que un buque de carga con bandera iraní abandonara el Estrecho de Ormuz: "Cero barcos han logrado atravesar desde el inicio del bloqueo"

El Comando Central de Estados Unidos reveló que un buque de carga con bandera iraní intentó evadir el bloqueo impuesto por Washington, tras salir de la ciudad Bandar Abbas.

Según el mando militar, el buque intentó abandonar el Estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní, pero el poderoso destructor de misiles guiados USS Spruance impidió su paso y lo redirigió “exitosamente” de regreso a Irán.

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Los informes militares de Estados Unidos indican que diez buques han sido devueltos y que “cero barcos han logrado atravesar el cruce marítimo desde el inicio del bloqueo de EE. UU. el lunes.

El Comando Central señala que, después de implementar el bloqueo a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, las fuerzas lograron detener el comercio económico que ingresa y sale del régimen por mar.

“Los marineros, infantes de marina y aviadores de EE.UU. permanecen posicionados y listos para actuar contra cualquier buque que busque violar el bloqueo”, precisó.

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En una reciente conferencia de prensa, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, aseguró que el bloqueo en el estrecho de Ormuz “se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a o provengan de puertos iraníes”.

Sin embargo, aclaró que “la acción de EE. UU. es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz”.

“La aplicación se llevará a cabo dentro de las aguas territoriales de Irán y en aguas internacionales”, subrayó.

El militar de alto rango dijo sobre las fuerzas que hacen cumplir el bloqueo de Irán: “Nuestros marineros mantienen una vigilancia constante, maniobrando el barco táctico y seguramente a través de un espacio acuático siempre congestionado... Es como conducir un auto deportivo por el estacionamiento de un supermercado en un fin de semana de pago con miles de niños en ese estacionamiento”.