Estudiantes venezolanos responden a Jorge Rodríguez por su frase: "Supéralo y perdónanos" con video sobre el caso Quero

Varios estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) respondieron a la frase: “Supéralo y perdónanos”, del ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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Mediante un video, los jóvenes denunciaron el caso de Víctor Quero, quien murió bajo custodia estatal.

El material audiovisual confronta la solicitud de "perdón" de Jorge Rodriguéz con la sistemática violación de derechos humanos efectuada por la dictadura, hoy en cabeza de Delcy Rodríguez.

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El caso Quero trae a colación las contradicciones entre la narrativa del chavismo y las violaciones de derechos humanos documentadas en Venezuela.

El régimen de Venezuela reconoció el pasado 7 de mayo la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Quero, de 51 años, fue privado de libertad el 3 de enero del año pasado (2025) y señalado por supuesto cargo de "terrorismo".

Carmen Teresa Navas, madre del prisionero político, reconoció el viernes los restos de su hijo tras el proceso de exhumación ordenado por el Ministerio Público del régimen como parte de la "investigación" sobre su fallecimiento.

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La exhumación concluyó a las 5:20 de la tarde. Carmen Teresa Navas fue la única que acompañó el procedimiento hasta el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

El rostro de la señora Carmen Teresa Navas representa el dolor de miles de madres venezolanas. El daño que la dictadura le hizo a esta progenitora ha enlutado a millones de corazones.