Donald Trump responde si usaría armas nucleares contra el régimen de Irán: "Los hemos diezmado por completo"

Este jueves 23 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no utilizaría un arma nuclear en la guerra contra Irán.

"¿Por qué iba a utilizar un arma nuclear? Los hemos diezmado por completo, de una forma muy convencional, sin ella", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Consultado sobre si utilizaría ese tipo de arma, detalló: "No, no la utilizaría. Nunca se debería permitir que nadie utilizara un arma nuclear".

El gobernante de la unión americana mencionó además que Irán podría haber reabastecido su armamento "un poco" durante el alto el fuego de dos semanas.

Sin embargo, dejó una advertencia: aseveró que el ejército de su país podría acabar con ello en aproximadamente un día.

"Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea ha desaparecido (...) quizá se hayan reabastecido un poco durante el paréntesis de dos semanas, pero si lo han hecho, lo eliminaremos en un día", manifestó el jefe de Estado de Estados Unidos.

"Quiero conseguir el mejor acuerdo. Podría cerrar un acuerdo ahora mismo (...) pero no quiero hacerlo. Quiero que sea duradero", complementó.

Estas declaraciones se producen luego de que el régimen de Irán condicionara su regreso a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, alegando que debe ser Washington quien levante primero el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

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Aunque se esperaba una segunda ronda de conversaciones en Pakistán esta semana, Teherán ha dejado claro que no negociará "bajo amenazas".