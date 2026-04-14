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Martes, 14 de abril de 2026
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ONU

La ONU pidió la reanudación de "negociaciones" para poner fin a la guerra en Oriente Medio

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de la ONU (AFP)
Foto de referencia de la ONU (AFP)
António Guterres declaró en la sede de la ONU en Nueva York que la libertad internacional de navegación debe ser respetada "por todas las partes" en el estrecho de Ormuz.

El secretario general de Naciones Unidas pidió el martes la reanudación de "negociaciones serias" para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que a su juicio no tiene una "solución militar"

António Guterres también declaró a periodistas en la sede de la ONU en Nueva York que la libertad internacional de navegación debe ser respetada "por todas las partes" en el estrecho de Ormuz.

"No hay una solución militar a esta crisis. Los acuerdos de paz requieren un compromiso persistente y voluntad política. Deben reanudarse las negociaciones serias", dijo.

Guterres afirmó que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán "debe preservarse", en referencia a la tregua de dos semanas acordada el miércoles pasado con la mediación de Pakistán.

Las dos partes mantuvieron conversaciones en Islamabad el fin de semana, pero no lograron alcanzar un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes al New York Post que una segunda ronda de conversaciones con Irán podría celebrarse en Pakistán "en los próximos dos días".

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Por otra parte, el jefe de la ONU celebró el inicio de las primeras conversaciones directas en décadas entre Israel y Líbano, un diálogo que se lleva a cabo en Washington y al que se opone Hezbolá, grupo proiraní que combate a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano.

"Nadie espera que estas conversaciones de hoy resuelvan todos los problemas, pero creo que será muy importante si crean las condiciones para un cambio en el comportamiento de los actores", dijo.

Guterres acusó a Hezbolá y a Israel de "ayudarse mutuamente" a desestabilizar al gobierno del Líbano con su enfrentamiento.

"Ya es hora de que Israel y el Líbano trabajen juntos, en lugar de tener un Líbano víctima de esta conjunción negativa de los actos de Hezbolá e Israel", defendió.

El jefe de la ONU hizo además un llamado más amplio a favor de la diplomacia y el derecho internacional, que está siendo "pisoteado" en todo el mundo, afirmó.

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