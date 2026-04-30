Presencia de un dron cerca al aeropuerto El Dorado de Bogotá obligó a las autoridades a suspender operaciones: se tuvo que activar una "maniobra estándar"

Las autoridades del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (Colombia) tuvieron que suspender de manera breve sus operaciones este jueves por el sobrevuelo cercano de un dron.

Mediante un comunicado en X, la Aeronáutica Civil indicó que se tuvo que activar un protocolo de seguridad por la presencia de un dron en las "cercanías".

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"A las 5:20 a. m., la Fuerza Aérea confirmó la presencia de un dron en cercanías del aeropuerto El Dorado, en el sector de Engativá. Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional", detalló.

Las aeronaves, con origen en Santiago de Chile y la ciudad colombiana de Cali, tuvieron que realizar maniobras para abortar sus aterrizajes, según indicó la Aeronáutica Civil.

Ante el incidente, luego de 24 minutos, el aeropuerto volvió a operar con normalidad.

"Se activó el protocolo de seguridad. Desde las 5:44 a. m., la operación del aeropuerto se encuentra normalizada. Recomendamos a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios", detalló.

Se trató del segundo incidente vinculado a drones en una semana, ya que la noche del martes, la terminal aérea vio suspendido su tránsito durante 45 minutos.

"El uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación", concluyó la autoridad aérea colombiana.

Ambos hechos ocurrieron en momentos en los que el país vive una escalada de la violencia, con ataques terroristas en distintas partes.

Ante el uso de drones por parte de grupos guerrilleros para atentados, en algunas zonas está prohibido usar estos dispositivos.

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Cabe subrayar que el aeropuerto El Dorado fue el más transitado de Latinoamérica en 2024 con más de 45,8 millones de pasajeros, superando el de Ciudad de México y el de Sao Paulo, según el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe.