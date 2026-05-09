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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Elon Musk

Esta es la ciudad tecnológica de Elon Musk que tiene el sistema de transporte más grande y potente jamás construido

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Starbase | Foto @SpaceX
Starbase | Foto @SpaceX
El lugar tiene la capacidad de soportar más de 7.000 toneladas de empuje y cuenta con un segundo pad de lanzamiento que duplica su capacidad operativa.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ostenta una ciudad aeroespacial y complejo industrial fundado y gestionado por su empresa tecnológica SpaceX en Boca Chica, Texas.

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En ella, está el sistema de transporte más grande y potente jamás construido, la Starship de SpaceX y el cohete de tercera generación Super Heavy V3, los cuales por primera vez están juntos en un sitio de lanzamiento.

El anuncio fue publicado en la red social X, por SpaceX, donde indicaron junto a cuatro imágenes que “Starship y Super Heavy V3 juntas en la plataforma de lanzamiento de Starbase por primera vez”.

La “Star Factory” es el sitio de lanzamiento de la ciudad de Elon Musk, la cual tiene la capacidad de soportar más de 7.000 toneladas de empuje y cuenta con un segundo pad de lanzamiento que duplica su capacidad operativa.

En ese contexto, entra la Starship, un cohete que posee 122 metros de alto y se compone de propulsores Super Heavy y 6 motores Raptor que funcionan con metano líquido y oxígeno líquido.

Se mantiene como un elemento importante, ya que será utilizado por la NASA para llevar astronautas a la Luna en la misión Artemis 3 y es la pieza fundamental para la colonización de Marte.

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Por su parte, el Super Heavy V3, es un impulsor inferior, diseñado con 33 motores Raptor 3 mejorados, que tiene una mayor capacidad de combustible y diseñado para ser capturado por la torre de lanzamiento.

Su característica “V3” señala un aumento significativo en la capacidad de carga frente a versiones anteriores, capaz de llevar más de 100 toneladas a órbita terrestre baja.

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