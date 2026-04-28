Así fue como Salomón Rondón salió expulsado de partido en la Liga MX luego de agredir a futbolista ganador de tres Champions League

El delantero venezolano Salomón Rondón salió expulsado de partido en la Liga MX luego de agredir a futbolista ganador de tres Champions League.

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El criollo 'se fue a las duchas' luego de disputar una confusa acción con el portero costarricense Keylor Navas.

La situación se registró el pasado 25 de abril, durante el cierre del partido entre Pachuca y Pumas UNAM en la Liga MX.

Detalles del incidente:

En el minuto 90+9', Rondón recibió una tarjeta amarilla tras un manotazo en el pecho a Navas, algo que para el atacante caraqueño fue una simulación del guardameta.

Posteriormente, al 90+11', Rondón le propinó una patada intencional a Navas cuando este ya no tenía el balón en juego.

Consecuentemente, el juez central le mostró la tarjeta roja directa al también jugador de la Vinotinto, por conducta violenta.

Tras sacar la cartulina roja, la mayoría de los jugadores de ambos equipos se enfrentaron en el área grande.

Debido a la expulsión, el capitán de los 'Tuzos' se perderá la serie completa de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El mencionado trámite, cabe decir, terminó con una victoria de 0-2 para Pumas, resultado que les permitió alcanzar el liderato del torneo.