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Viernes, 19 de junio de 2026
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Costa Rica

Presidente de Costa Rica fue evacuada con urgencia tras fuerte explosión en zona donde operan grupos dedicados a minería ilegal

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Costa Rica, Laura Fernández - AFP
Presidente de Costa Rica, Laura Fernández - AFP
En imágenes captadas por la televisión local se observa el momento en el que una camioneta blanca, en la que se transportaba la presidente, es evacuada con celeridad del lugar.

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada con urgencia luego de que se presentara una fuerte explosión en una zona del país en donde grupos criminales se dedican a la minería ilegal.

En imágenes captadas por la televisión local se observa el momento en el que una camioneta blanca, en la que se transportaba la presidente, es evacuada con celeridad del lugar.

“Esto es absolutamente inusual, increíble”, se escucha decir a uno de los periodistas en las imágenes que fueron compartidas por redes sociales.

Fernández llegó a la Presidencia de Costa Rica con una promesa de enfrentar el crimen y recuperar la seguridad en su país.

Noticia en Desarrollo.

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