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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Antártida

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

junio 17, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Antártida - Foto Canva
Antártida - Foto Canva
Un estudio basado en núcleos de hielo de hasta 160.000 años y modelos atmosféricos identificó al efecto invernadero como el principal regulador de las variaciones de temperatura en el continente blanco.

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder concluyeron que el efecto invernadero es el principal responsable de las diferencias de temperatura registradas en la Antártida.

Según el estudio, los gases atmosféricos retienen el calor de manera no lineal, provocando que las zonas menos frías del continente respondan con mayor intensidad a las alteraciones climáticas que las regiones más heladas.

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Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron núcleos de hielo con registros de hasta 160.000 años de antigüedad y los compararon con modelos atmosféricos. Los resultados mostraron que la temperatura inicial de cada región influye directamente en la magnitud de los cambios que puede experimentar.

Los expertos consideran que este hallazgo permitirá comprender mejor cómo evoluciona la capa de hielo antártica y mejorar las proyecciones sobre el impacto del cambio climático a nivel global.

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