EE. UU. revela que negó la entrada de un árbitro al Mundial por presuntos vínculos con "miembros de organizaciones terroristas"

Estados Unidos reveló el martes que había negado la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan para la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a sus presuntos vínculos con "miembros de organizaciones terroristas".

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Artan, el mejor árbitro africano del año en 2025, estaba llamado a convertirse en el primer somalí en arbitrar en la gran cita mundial del fútbol, pero fue rechazado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) durante el fin de semana.

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Las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos han sido motivo de preocupación antes del Mundial. Y es que Washington impuso el año pasado una amplia prohibición de viaje a ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia.

Sin identificar a Artan, la CBP indicó en un comunicado que un ciudadano somalí llegó el sábado al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul y fue considerado inadmisible por motivos relacionados con el proceso de verificación.

Sin embargo, un funcionario del Gobierno de Donald Trump mencionó posteriormente que responsables de la CBP habían determinado que Artan representaba una amenaza para la seguridad nacional.

"Tras una inspección adicional de la CBP se descubrió información desfavorable, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", contó el funcionario en comentarios compartidos con periodistas bajo condición de anonimato.

Dicha investigación generó que el viajero no fuera elegible para ser admitido en Estados Unidos en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, añadió el funcionario.

"Lo que pasó, pasó, y fue el destino. Agradezco el apoyo que me brindó la FIFA", dijo Artan a los periodistas tras su llegada a Mogadiscio, la capital de Somalia, e instó a sus seguidores a apoyar a su país.

"Somalia es nuestra, tanto en los buenos como en los malos momentos. Quiero decirles a nuestros jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país", añadió. "Ahora estoy en mi país y no quiero estar en ningún otro lugar".

El Gobierno de Somalia, por su parte, aseguró que había intentado sin éxito negociar con Estados Unidos y la FIFA para que Artan pudiera entrar al país, y que lamentaba lo ocurrido.

"Sus logros internacionales son una fuente de honor y orgullo para el pueblo somalí", señaló el Ministerio de Deportes del país en un comunicado.

La Federación Somalí de Fútbol (SFF) expresó tristeza por el incidente y calificó la designación de Artan como un hito para el país, fruto de años de dedicación, profesionalismo e integridad.

La entidad aseveró que no había recibido una explicación oficial sobre por qué se negó la entrada a Artan y agregó que estaba trabajando estrechamente con la FIFA y las autoridades pertinentes para comprender las circunstancias.