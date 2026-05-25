Este es el video oficial de ‘Dai Dai’, la canción de Shakira y Burna Boy para la Copa del Mundo 2026

La cantante colombiana Shakira lanzó el video oficial de ‘Dai Dai’, la canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de la cuarta vez que la barranquillera participa musicalmente en una Copa del Mundo y la tercera ocasión en la que interpreta la canción oficial del torneo.

El video oficial fue filmado en el icónico Maracaná de Río de Janeiro, donde Shakira aparece junto a un grupo de bailarines con vestuarios inspirados en las banderas de varias selecciones clasificadas al Mundial 2026.

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La producción audiovisual se asemeja a las ediciones pasadas de la Copa del Mundo, mostrando balones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el balón “Trionda” de Norteamérica 2026.

Para esta entrega, Shakira comparte escena con Burna Boy, destacado compositor y productor africano que aporta una fusión de sonidos globales al proyecto.

La letra incluye varios idiomas y rinde homenaje a importantes figuras como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y 'El Pibe' Valderrama.

También menciona diferentes países, entre ellos Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, España, México y Japón.

Con este nuevo éxito, su nombre vuelve a sonar con fuerza en la FIFA, tras dejar huella con éxitos inolvidables como ‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La’ en Brasil 2014, temas que marcaron a toda una generación y siguen asociados al espíritu de las grandes citas internacionales.